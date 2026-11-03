Uma pastagem na Costa Rica recebe 12 mil toneladas de cascas de laranja, e o que acontece com a área 16 anos depois muda completamente o cenário degradado

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Em 1998, a empresa Del Oro despejou cerca de 1.000 carregamentos com 12 mil toneladas de cascas e polpa de laranja na Área de Conservação Guanacaste, na Costa Rica. O resíduo cobriu três hectares de pastagem dominada por uma grama africana invasora adaptada ao fogo, área correspondente a cerca de quatro campos de futebol.

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A iniciativa resultou de uma parceria ecológica: a indústria cedeu 1.600 hectares de floresta preservada ao parque para evitar a construção de uma usina cara de tratamento. Em contrapartida, utilizou o pasto degradado para descarregar o material orgânico.

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A operação foi interrompida logo após o primeiro lote de entregas. Uma empresa concorrente entrou na justiça sob a acusação de poluição ambiental em parque nacional, levando a Suprema Corte da Costa Rica a determinar o cancelamento do acordo.

Transformação e resposta biológica

A camada densa de resíduos cítricos privou a grama invasora de ar nos primeiros meses. Insetos, fungos e microrganismos transformaram as cascas em matéria orgânica escura e rica em nutrientes, facilitando a chegada de sementes vindas das matas vizinhas.

Uma equipe de Princeton, liderada por Timothy Treuer, reencontrou a área em 2013, quando a vegetação já cobria a placa informativa do local. O grupo retornou no ano seguinte para coletar dados e comparar o solo, as árvores e a canópia com uma área testemunha contígua.

Os achados foram publicados em agosto de 2017 na revista "Restoration Ecology". Após 16 anos, a área tratada apresentou 176% mais biomassa lenhosa nos troncos e galhos em relação ao espaço vizinho não tratado, promovendo regeneração florestal sem necessidade de plantio direto.

Os pesquisadores registraram impactos expressivos no ecossistema:

o número de espécies lenhosas triplicou no terreno recuperado;

o índice de diversidade arbórea cresceu três vezes;

a cobertura de copas fechou de forma expressiva;

o solo reteve índices elevados de macroelementos e micronutrientes.

Demandas para novas pesquisas

O levantamento científico avaliou apenas uma área tratada e uma testemunha, já que o foco inicial era a gestão de resíduos e não um experimento replicado. Diferenças prévias no terreno podem ter influenciado o resultado observado.

O teste pioneiro não assegura que a aplicação funcione em climas mais frios ou com outros resíduos, sem risco de poluir fontes de água ou emitir metano em excesso.

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Em 2018, quatro pesquisadores sugeriram a reprodução da metodologia em diferentes pontos, com volumes monitorados e controle sobre solo, água e gases liberados. Os testes buscam definir se o método é vantajoso financeiramente frente a plantios tradicionais e mensurar a diversidade ao longo do tempo.