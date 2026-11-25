A confirmação de 15 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, e a investigação de outros 46 registros suspeitos levaram à suspensão das aulas na Escola Municipal Sidney José de Oliveira, no Bairro Jardim Candides, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quarta-feira (25/11). A interrupção também atingiu as atividades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que recebe estudantes no contraturno escolar. Segundo a prefeitura, a medida é temporária e as aulas serão retomadas normalmente nesta quinta-feira (26/11).

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A paralisação foi adotada para permitir a realização de uma limpeza intensiva e a desinfecção dos ambientes frequentados pelos estudantes e profissionais da educação. Os trabalhos começaram pela manhã, com equipes da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), responsáveis pela higienização dos espaços. A partir das 13h, a Vigilância em Saúde assumiu os procedimentos de desinfecção.

A mobilização envolve as secretarias municipais de Saúde e Educação. Além das intervenções na escola e na AABB, a administração municipal mantém o monitoramento das demais unidades da rede pública para acompanhar possíveis novos registros e avaliar a necessidade de outras providências.

A situação já havia motivado uma reunião emergencial na terça-feira (24/11). A prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante), interrompeu compromissos em Brasília para participar do encontro com representantes das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, além da Procuradoria-Geral do Município.

Na ocasião, a prefeitura informou que três escolas municipais haviam registrado casos de escabiose. Também foram identificadas ocorrências de COVID-19 em quatro unidades de ensino. A administração decidiu mobilizar equipes técnicas para estabelecer estratégias de prevenção, identificação e controle das doenças no ambiente escolar.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que os registros de sarna não estão restritos a Divinópolis. Há notificações em municípios das regiões Central, Centro-Oeste e Sul de Minas, além de ocorrências em outros estados, como Mato Grosso do Sul.

Atendimento às crianças

Diante da situação, a prefeitura anunciou a ampliação do acesso às consultas pediátricas na Policlínica Municipal. Desde esta quarta-feira (25/11), enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão autorizados a encaminhar crianças para atendimento especializado, conforme a necessidade identificada durante a avaliação.

A mudança foi possível após uma reorganização da agenda de consultas, com a implantação de um sistema unificado para administrar a demanda e ampliar a oferta de atendimentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida busca agilizar a assistência infantil diante de situações que exigem acompanhamento, incluindo casos de escabiose e COVID-19.

A orientação da prefeitura é que pais e responsáveis não encaminhem às escolas crianças com sintomas de sarna ou COVID-19. Nesses casos, devem procurar a unidade de saúde de referência para avaliação, diagnóstico e tratamento.

Entre os sinais de escabiose estão coceira intensa, especialmente durante a noite, vermelhidão e pequenas lesões na pele. A doença é causada por um ácaro e pode ser transmitida pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada.

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A administração municipal informou que uma comissão intersetorial acompanha diariamente a situação e deverá divulgar novos balanços sobre os registros e as medidas adotadas na rede de ensino.