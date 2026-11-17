Estamos num momento complexo. A COVID-19 volta a nos preocupar, apesar de termos



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vacinas altamente eficazes e seguras, além de um tratamento com medicamentos que de fato funcionam contra o vírus. Ambos gratuitos e disponíveis pelo SUS. Vacinas e tratamento era tudo o que queríamos no auge da epidemia, há seis anos.

Nas últimas semanas, vimos o número de casos disparar novamente. Baixa cobertura vacinal (menos de 50% em MG), negacionismo, fake news e ignorância são as razões dessa nova onda de casos país afora. Sequelas da gestão desastrosa do governo Bolsonaro, que levou a óbito mais de 700 mil brasileiros. O argumento de que a vacina foi desenvolvida rápido demais cai por terra quando a mesma tecnologia vem sendo utilizada contra um dos tipos mais letais de câncer: o melanoma.

Pois a vacina “feita às pressas” tinha mais de 30 anos de bancada. O RNA mensageiro foi descrito em 1961, e desde os anos 1990 uma húngara teimosa, Katalin Karikó, insistia nele, sem verba e sem plateia, até dividir o Nobel de 2023. Pressa houve, sim: a de quem enterrava os seus. O que pareceu um raio era só a chegada de uma carta escrita havia décadas.

Curioso tribunal, o da pressa. Ninguém reclama da rapidez do bombeiro, nem pergunta ao piloto, na hora do pouso forçado, se ele não está descendo depressa demais. Só da vacina se exigiu que chegasse atrasada, de preferência depois do enterro. E carta é a palavra. O RNA mensageiro é um bilhete entregue à célula: “Fabrique isto, mostre aos soldados e depois pode rasgar”.

O bilhete se desfaz em poucos dias; fica a lembrança. Na COVID, o recado ensinava o rosto do vírus. No melanoma, o correio é mais íntimo. Retira-se o tumor, lê-se o seu DNA e escolhem-se até 34 mutações que só aquele câncer, daquele paciente, carrega. Escreve-se então uma vacina para uma pessoa só. Alfaiataria molecular: nenhum frasco serve em outro freguês.

O melanoma, para quem não o conhece, é o câncer que nasce nas células que nos dão cor. Pequeno, discreto, às vezes do tamanho de uma lentilha, tem o péssimo hábito de viajar: quando o percebemos, já mandou emissários ao pulmão, ao fígado, ao cérebro. Descoberto cedo, resolve-se com bisturi. Descoberto tarde, era até outro dia uma sentença.

No mês passado, num congresso europeu de oncologia, em Madri, vieram os números de grande estudo de fase 3: 1.137 pessoas operadas de melanoma com alto risco de volta da doença. Quem recebeu a vacina junto com a imunoterapia de costume teve 42% menos risco de recaída ou morte do que quem ficou só com a imunoterapia. Efeitos colaterais? Febre, dor no braço, cansaço. Os mesmos de que tanto se queixavam, em 2021, os valentes que engoliam vermífugo sem pestanejar.

Devo ser honesto, que crônica não é bula nem palanque: a vacina ainda é experimental, aguarda o aval das agências reguladoras, e falta saber se quem a toma vive mais, e não apenas mais tempo sem a doença. Também não evita o câncer: ensina o corpo a caçar o que sobrou dele. E barata não há de ser, o que nos trará aquela velha conversa sobre quem tem direito ao futuro. Ciência é assim: promete pouco e entrega devagar. O contrário de grupos negacionistas de whatsapp.

Imagino, com alguma ternura, o negacionista diante do dermatologista. A pinta nas costas, aquela que a mulher mandou olhar, deu no que deu. O médico explica: há uma vacina em estudo, de RNA mensageiro. Silêncio. Lá fora canta um bem-te-vi. Ele pergunta, baixinho, se é a mesma tecnologia “daquela”. É, sim senhor. A mesmíssima.

E eu aposto um pão de queijo que ele estende o braço. Ninguém é negacionista do próprio melanoma. O chip, o jacaré, tudo isso evapora na sala de espera da oncologia, onde só se acredita em duas coisas: em Deus e no que funciona. Não digo isso por vingança. Digo com uma ponta de melancolia. O medo sempre foi melhor professor que a razão, e é pena que cobre tão caro pelas aulas. Mais de setecentas mil carteiras vazias

Nós, mineiros, não temos mar, mas temos sol de sobra. Eu, que pedalo debaixo dele há tantos anos, olho minhas pintas com o respeito que se deve aos vizinhos calados. A pele guarda tudo: a praia da infância, a lida na roça, o sem chapéu. O melanoma é a memória do sol que um dia resolve cobrar juros. Há qualquer coisa de bonito em responder a ele com outra memória, esta fabricada, posta no corpo por um bilhete que se apaga depois de lido.

Enquanto a alfaiataria não chega ao SUS, temos o pronto-a-vestir. Está no posto de saúde da esquina, é de graça para quem tem indicação, dispensa biópsia e sequenciamento, e protege contra um vírus que voltou a rondar. Leva cinco minutos e dói menos que beliscão de tia.

Sei que vacina não tem a poesia do chá de boldo nem o mistério das correntes do zap. É só uma agulha, uma enfermeira de voz mansa, um chumaço de algodão. Mas foi com essas miudezas que deixamos de enterrar crianças de varíola, de pólio, de sarampo.

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A humanidade passou séculos pedindo aos céus um remédio contra o câncer. Quando ele começa a chegar, vem embrulhado no mesmo papel que tanta gente jogou fora sem abrir. Convém, da próxima vez, ler o bilhete.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.