A Prefeitura de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu preventivamente, até a próxima segunda-feira (23/11), as aulas no Centro Municipal de Atenção Infantil (Cemai) Vovó Elza após a identificação, com o balanço atualizado até a última terça-feira (18/11), de 13 casos suspeitos de sarna humana entre crianças da rede municipal de ensino.

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De acordo com o município, todas as 13 crianças notificadas apresentaram coceira e lesões na pele compatíveis com a infecção no ambiente escolar. O grupo afetado é composto por quatro bebês com menos de 1 ano, sete crianças de 1 a 3 anos e duas na faixa etária de 7 a 11 anos.

A paralisação é pontual e atinge exclusivamente o CEMAI Vovó Elza, sem afetar o calendário das demais escolas do município. Durante o fechamento, as equipes vão intensificar a desinfecção de ambientes e materiais compartilhados, como colchonetes, tatames, lençóis e cobertores, priorizando a lavagem adequada e a secagem completa dos tecidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes com diagnóstico confirmado já receberam o tratamento, e as famílias estão sendo orientadas pela Vigilância em Saúde. O órgão reforça que a doença tem cura e que a identificação dos casos não deve gerar pânico, constrangimento ou discriminação.

Avanço da doença em Minas Gerais

O episódio em Pedro Leopoldo acompanha uma onda de notificações em ambientes escolares de Minas Gerais ao longo de 2026, com foco especial na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Sul do estado.

Grande BH em alerta

Nas últimas semanas, municípios vizinhos também precisaram interromper aulas para limpeza. Em Vespasiano, toda a rede municipal teve as atividades suspensas por quatro dias após a confirmação de cinco casos, enquanto as 13 escolas estaduais da cidade passaram por desinfecção preventiva. Em Ribeirão das Neves, 11 crianças da educação infantil contraíram a doença, levando ao fechamento temporário das salas atingidas. São José da Lapa e Lagoa Santa também registraram surtos e paralisações recentes.

Capital e interior

Até essa segunda-feira (16/11), Belo Horizonte contabilizou 12 surtos de escabiose em 2026 (cada um caracterizado por dois ou mais casos correlacionados). Já no Sul de Minas, que lidera os registros estaduais comunicados à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), cidades como Alfenas — que ultrapassou 330 casos —, Andradas e Paraguaçu enfrentam alta incidência da infecção.

Como identificar, tratar e prevenir

Causada pelo ácaro microscópico Sarcoptes scabiei, a escabiose é uma infecção cutânea contagiosa que não está relacionada à falta de higiene pessoal, podendo atingir qualquer pessoa.

Sintomas principais:

sinal mais característico é a coceira intensa, que costuma piorar durante a noite, acompanhada de pequenas bolinhas vermelhas ou erupções. As lesões surgem com mais frequência entre os dedos das mãos, nos punhos, axilas, cintura, glúteos e região genital. Em crianças pequenas, também podem aparecer nas palmas das mãos, plantas dos pés e couro cabeludo.

Formas de contágio:

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado pele a pele (de 15 a 20 minutos já podem ser suficientes), além do compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas.

Tratamento e cuidados em casa:

Ao notar sintomas, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica — o tratamento geralmente envolve loções tópicas (como a permetrina a 5%) ou medicamentos por via oral. Para evitar a reinfecção, todos os moradores da casa e contatos próximos devem fazer o tratamento simultaneamente, mesmo sem apresentar sintomas.

Higienização de tecidos:

Roupas de uso pessoal, lençóis e toalhas utilizados nos dias anteriores ao tratamento devem ser lavados em água quente, passados com ferro em temperatura alta ou isolados em sacos plásticos fechados por alguns dias para eliminar o parasita.



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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.