A chuva dos últimos dias vai continuar em Belo Horizonte nesta quarta-feira (25/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica com muitas nuvens durante todo o dia, com pancadas de chuva desde a manhã e trovoadas isoladas à noite. A capital segue sob alerta amarelo de tempestade do Inmet, em vigor também na terça-feira (24/11). O aviso prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, além de possibilidade de granizo. A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu alerta para chuva com raios e rajadas de vento de até 40 km/h, válido até as 8h desta quarta-feira.

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A previsão por período é a seguinte:

Manhã: muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas

Tarde: muitas nuvens, com pancadas de chuva

Noite: muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

A temperatura deve variar entre 20 °C e 28 °C. Com a chuva, a umidade relativa do ar se mantém alta durante todo o dia, entre 100% e 70%.

A instabilidade já vem causando problemas na Grande BH. Na sexta-feira (20/11), uma casa desabou em Contagem durante a chuva forte. Na manhã de segunda-feira (23/11), com a pista molhada, uma carreta não conseguiu subir a Avenida do Contorno, na Savassi, voltou de ré, atingiu dois carros e invadiu uma clínica. Duas pessoas foram atendidas pelo Samu. Segundo a previsão do Climatempo, o tempo instável deve continuar pelo menos até o fim de semana. A quinta-feira (26/11) pode ter temporal à noite, e na sexta-feira (27/11) a temperatura deve cair, com máxima de 23 °C.

Cuidados durante a chuva

Depois de dias seguidos de chuva, o solo está encharcado, e o risco de deslizamentos e quedas de árvores aumenta, mesmo com chuvas moderadas. Quem mora em áreas de encosta deve ficar atento a rachaduras nas paredes, fendas ou depressões no terreno e surgimento de minas d'água. Ao perceber qualquer um desses sinais, saia do imóvel e acione a Defesa Civil pelo telefone 199.

Durante as tempestades, não fique nem estacione o carro debaixo de árvores. Evite ruas com histórico de alagamento e vias próximas a córregos, e não atravesse trechos alagados, mesmo que a água pareça rasa. Se houver fios elétricos rompidos, mantenha distância e chame a Cemig pelo telefone 116.

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Como receber alertas

Os moradores podem receber avisos gratuitos da Defesa Civil por SMS: basta enviar o CEP para o número 40199. Os alertas também são divulgados no canal da Defesa Civil no WhatsApp e nos perfis oficiais do órgão nas redes sociais.