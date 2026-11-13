Noite de sexta-feira 13 tem chuva forte em BH, e Defesa Civil emite alerta
Há registro de precipitações em sete das 10 regionais da capital mineira; pancadas podem ocorrer até às 8h deste sábado (14/11)
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A noite desta sexta-feira (13/11) começou com chuva em Belo Horizonte. A Defesa Civil do município enviou alerta via celular, recomendando que a população se proteja. O órgão já havia previsto a possibilidade de pancadas de chuva para a capital mineira.
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A chuva foi considerada extremamente forte nas regiões Leste e Oeste e fortre no Hipercentro. Ainda segundo a Defesa Civil, na Região Centro-Sul, a precipitação teve intensidade moderada. Também há registro de chuva nas regionais Norte, Nordeste e Noroeste, porém de intensidade fraca.
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A previsão é que pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, devem atingir diferentes pontos de Belo Horizonte até às 8h deste sábado (14/11). De acordo com o alerta, há a possibilidade de temporais.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
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Evite áreas de inundação;
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Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
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Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
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Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
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Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
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Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
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Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
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Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.