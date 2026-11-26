Jacaré é capturado em fábrica de cerâmica no Norte de Minas
Animal com mais de um metro de comprimento foi contido por funcionários do estabelecimento em Januária até a chegada dos bombeiros e depois foi encaminhado a centro de reabilitação
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Um jacaré de 1,20 metro de comprimento foi capturado pelo Corpo de Bombeiros dentro de uma fábrica de cerâmica na tarde da última quarta-feira (25/11). A ocorrência aconteceu no bairro Cerâmica, em Januária, no Norte de Minas. O animal foi contido pelos funcionários do estabelecimento até a chegada dos militares.
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Segundo os bombeiros, a equipe do 7º Pelotão foi acionada para realizar a captura do animal silvestre. Os agentes usaram equipamentos de proteção individual e técnicas específicas de manejo para retirar o jacaré com segurança do cômodo em que os funcionários da fábrica o tinham colocado, evitando riscos para os trabalhadores e para o próprio animal.
Após ser capturado, o jacaré foi colocado em um recipiente fechado e encaminhando para Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde recebeu os cuidados e foi avaliado por profissionais especializados. Quando estiver em condições seguras, o espécime será devolvido ao seu habitat.
O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar animais silvestres, a população mantenha distância, evite tentativas de aproximação ou captura e afaste outras pessoas do local. Mesmo quando parecem tranquilos, esses animais podem apresentar comportamento imprevisível e oferecer riscos.
Nesses casos, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone de emergência 193.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice