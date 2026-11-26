As políticas públicas voltadas à saúde, ao bem-estar e à guarda responsável de cães e gatos cresceram em Minas Gerais nos últimos quatro anos. Entre 2023 e 2026, o Programa de Fauna Doméstica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) aumentou as ações de castração, atendimento veterinário e microchipagem em diversos municípios do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa estadual amplia o acesso da população a atendimentos gratuitos, voltados a tutores sem condições financeiras para procedimentos particulares. O consultor de vendas Wallace Frois adotou a cadela Luna filhote e utilizou o suporte público. "É muito amor, não tem nem comparação. Ela é minha melhor amiga", relata Wallace sobre a relevância do serviço: "é muito caro para a gente poder levar um animalzinho, poder castrar, principalmente fêmea. Ajuda muito".

Leia Mais

Triagem e cirurgia no Castramóvel

No atendimento do Castramóvel, o acompanhamento começa antes da cirurgia. O animal passa por checagem do cadastro, pesagem e avaliação veterinária. A equipe analisa parâmetros físicos e clínicos, além de realizar uma anamnese para apurar fatores que possam interferir na intervenção.

O médico-veterinário Adriano Pedreira, que atua pela ONG Ajuda, detalha a dinâmica da estrutura: "o animal passa por triagem, pesagem e avaliação veterinária para verificarmos se está apto ao procedimento. Cada unidade conta com três médicos-veterinários, sendo dois cirurgiões e um anestesista, além de três auxiliares e toda a estrutura necessária para a realização das cirurgias. Depois, o animal segue para recuperação, onde é monitorado antes de retornar ao tutor."

Assistência ampliada e identificação

Outro eixo de atuação é o Programa Estadual de Saúde Básica Animal, que oferece:

consultas e avaliações veterinárias;

vacinação e vermifugação;

testes rápidos, exames laboratoriais e de imagem;

procedimentos ambulatoriais, curativos e cirurgias.

Segundo a superintendente de Fauna Doméstica da Semad, Patrícia Carvalho, a política estadual avançou a partir de 2019, iniciando com a esterilização e incorporando projetos como o "Conheça Seu Amigo", o Programa de Resgate Animal e a microchipagem. "Desde então, todos os programas estão em ampla ascensão e evolução, tanto na execução quanto na abrangência", pontua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A microchipagem implanta um pequeno dispositivo de identificação que vincula as informações do animal aos dados do tutor, fortalecendo a guarda responsável e auxiliando no combate ao abandono. A proposta do Programa de Fauna Doméstica apoia os municípios na criação de políticas permanentes e estende o acesso a serviços que garantem a saúde e a proteção animal.