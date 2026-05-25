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Sabará promove mutirão gratuito de castração para cães e gatos

Tutores interessados devem se cadastrar previamente

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Redação
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Repórter
25/05/2026 17:21

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Mutirão será realizado em parceria com a ONG Vida Animal Livre
Mutirão será realizado em parceria com a ONG Vida Animal Livre crédito: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de Zoonoses, vai realizar um mutirão de castração de cães e gatos entre os dias 1º e 3 de junho. A ação acontece na Praça Melo Viana, no Centro da cidade, em horário comercial, e prevê o atendimento de 300 animais.

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O mutirão será realizado em parceria com a ONG Vida Animal Livre e, nesta primeira etapa, atenderá apenas tutores que se cadastrarem através deste link.

Segundo o município, a iniciativa faz parte das políticas públicas de controle populacional de animais e promoção da saúde pública. A castração ajuda a reduzir o número de animais abandonados, além de prevenir doenças e diminuir comportamentos agressivos e reprodutivos.

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Os interessados podem obter mais informações ou esclarecer dúvidas pelo telefone (31) 3674-6295.

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