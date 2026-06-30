Castração de cães e gatos em BH: saiba como garantir o agendamento gratuito

Donos de pets em Belo Horizonte podem agendar gratuitamente a castração de cães e gatos pelo serviço oferecido pela prefeitura. O procedimento é realizado mediante agendamento e segue regras específicas para garantir o atendimento.

A ação contribui para a prevenção de doenças, o controle da população de animais e a redução do abandono. O serviço é realizado em seis centros de esterilização espalhados pela capital e também por meio do Castramóvel, que atende regiões específicas da cidade.

O agendamento das cirurgias é feito exclusivamente pela internet, no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. Para acessar o sistema, o tutor precisa fazer login utilizando uma conta Gov.br. As vagas são disponibilizadas gradualmente ao longo do ano.

O serviço é destinado a moradores de Belo Horizonte. Cada CPF pode cadastrar até 10 animais, com limite de dois agendamentos por mês. Caso o tutor não compareça à cirurgia sem aviso prévio, o CPF fica bloqueado por 180 dias no sistema.

Quais animais podem ser castrados?

Podem ser castrados cães e gatos com idade entre quatro meses e oito anos. No caso dos gatos, os filhotes precisam pesar mais de 1,5 quilo.

Antes da cirurgia, todos os animais passam por avaliação veterinária para verificar se apresentam condições de saúde adequadas para o procedimento.

Não são atendidos nos Centros de Esterilização cães das raças Pug, Buldogue Francês, Buldogue Inglês e seus cruzamentos, devido ao maior risco durante a anestesia.

Quais são os cuidados antes da cirurgia?

Como qualquer procedimento cirúrgico, a castração exige preparação. O animal deve estar saudável, limpo e sem pulgas ou carrapatos. Também é necessário cumprir jejum alimentar de 12 horas e jejum hídrico de oito horas antes da cirurgia.

No dia marcado, o tutor deve apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência de Belo Horizonte. Os cães precisam ser levados com guia e coleira, enquanto os gatos devem estar em caixas de transporte. Também é recomendado levar uma coberta para manter o animal aquecido após a cirurgia.

Após o procedimento, o tutor deve permanecer na unidade até a alta do animal.

Castramóvel

Diferentemente dos Centros de Esterilização, o Castramóvel não atende por demanda espontânea.

A unidade móvel é utilizada em ações programadas pela Secretaria Municipal de Saúde em regiões de maior vulnerabilidade social e risco sanitário. Antes da instalação do serviço, agentes de combate às endemias realizam visitas na comunidade para identificar os animais que precisam ser castrados, fazer os agendamentos e orientar os tutores sobre os cuidados necessários antes da cirurgia.

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Em 2025, mais de 33 mil cães e gatos foram castrados em Belo Horizonte. Em 2026, já foram realizados mais de 12 mil procedimentos.