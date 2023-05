Castração de cães e gatos: BH abre novo centro e oferece mais vagas

A abertura de um novo centro de castração de cães e gatos em Belo Horizonte aumentou em 10% o número de vagas que serão ofertadas a partir de junho. A nova unidade está localizada no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova. A agenda do próximo mês será aberta na terça-feira (30/5), a partir das 8h.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, dessa vez, 4,4 mil vagas serão ofertadas. A previsão é que nos próximos meses 4,8 mil cirurgias sejam feitas.

Para serem submetidos ao procedimento, os animais devem ter, no mínimo, quatro meses de idade e, no máximo, oito anos. Os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg. Antes da cirurgia, os animais passam por uma avaliação médica veterinária para identificar algum problema de saúde que impeça a realização da castração.

A PBH ressalta que o procedimento cirúrgico exige que o animal seja devidamente preparado com antecedência. Isso inclui deixá-lo oito horas sem beber água e 12 horas sem se alimentar. Ainda segundo a PBH, a recomendação é indispensável para a segurança da cirurgia, que envolve anestesia geral.

No dia marcado para a castração, o tutor do animal deve permanecer na Central de Esterilização até a alta. Confira mais informações sobre a castração no site da PBH