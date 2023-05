PC investiga se suspeito de estuprar criança no Ceará fez vítimas em BH

Um homem de 32 anos, suspeito de estuprar o sobrinho, de 11, no Ceará, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (26/5). Ele estava foragido desde dezembro 2020, quando um mandado de prisão foi expedido. A polícia investiga se ele cometeu crimes sexuais na capital.

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em BH, realizaram a prisão do homem foragido da Justiça desde dezembro de 2020

Hoje, em colaboração à Polícia Civil do Ceará, a PCMG, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o homem no bairro Tirol.