TJ determina nova prisão de homem suspeito de matar motorista de aplicativo

432

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de capotamento (foto: Reprodução/ Redes Sociais ) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) expediu um novo mandado de prisão contra o homem suspeito de matar um motorista de aplicativo na última terça-feira (23/5), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele recebeu um alvará de soltura nesta sexta (26/5), mas o Ministério Público reforçou a necessidade da prisão.









Segundo o documento de prisão em flagrante, "Nesta fase, não se exige prova plena, bastam meros indícios que demonstrem a probabilidade do acusado ter sido o autor do fato delituoso, o que restou pronta e satisfatoriamente atendido. (...) Na hipótese, consta nos autos que o autuado teria, em tese, praticado crime doloso, com emprego de extrema e desmedida violência à pessoa, inclusive com resultado morte".

Entenda o caso







Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de capotamento. Testemunhas informaram que o carro desceu a rua desgovernado e capotou em um lote. O motorista estava preso ao cinto de segurança, já sem vida.

Moradores da região conseguiram deter o suspeito do crime e acionaram a polícia. O homem, de 24 anos, estava com roupas sujas de sangue e o aparelho celular da vítima, usado para atender viagens.

Arthur teve a prisão em flagrante decretada no mesmo dia, mas hoje, a juíza Karen Castro dos Montes determinou a soltura. Apesar disso, o MPMG enviou um novo pedido de prisão, que foi acatado no fim da tarde.