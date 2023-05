Não foi acidente: motorista matou mulher e deixou criança ferida, diz PC

432

Carro foi jogado pelo motorista em ribanceira no km 77 da rodovia BR-356, em Ouro Preto (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta sexta-feira (26/5) que um suposto acidente de trânsito no fim de 2022, em Ouro Preto, região Central do estado, foi na verdade um feminicídio. O suspeito, de 21 anos, foi indiciado pelo crime, e o inquérito, concluído e remetido à Justiça.

Suposto acidente e embriaguez ao volante

Em 5 de dezembro de 2022, a polícia recebeu a informação de que havia ocorrido um acidente no km 77 da rodovia BR-356, em Ouro Preto. No local, o veículo foi encontrado no meio da mata, em área de difícil acesso.

A mulher foi localizada sem vida. O corpo estava caído próximo ao automóvel quando a equipe médica chegou ao local. O filho dela, de 8 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital.

O motorista, diante da suspeita que estivesse alcoolizado, foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou o estado entorpecente. Além do crime de embriaguez ao volante, ele foi autuado por lesão corporal culposa e homicídio culposo.

Investigação e motivação

A investigação da Polícia Civil apurou que o casal teve uma discussão, pois o jovem queria que a companheira dormisse na casa dele, mas a mulher queria passar aquela noite na própria casa.

Alcoolizado, ele teria dito que mataria todos dentro do carro e, em seguida, acelerado deliberadamente o veículo em direção a uma ribanceira. O filho da vítima conseguiu saltar do automóvel, antes da colisão, e sobreviver.