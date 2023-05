Mãe pede para filho ficar em casa, ele ignora e é assassinado

Um homem de 27 anos foi assassinado com uma facada no peito, na madrugada desta sexta-feira (26/5), em Santos Dumont, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima discutiu com um homem de 47 anos, durante a madrugada. Irritado, ele voltou para casa, onde a mãe e o padrasto estavam bebendo e conversando.

Ele comentou com a mãe sobre a discussão e disse que ia voltar para a rua para procurar pelo homem. Segundo a PM, ela “orientou a vítima a ir se deitar e deixar o desentendimento pra lá”. No entanto, a vítima não ouviu o conselho da mãe e foi atrás do homem com quem tinha discutido.

De acordo com a PM, eles voltaram a discutir e o bate-boca virou uma briga. O homem sacou uma faca e acertou no peito da vítima, que morreu na hora. Pessoas que ouviram a confusão entraram em contato com a mãe da vítima, que acionou a Polícia Militar.

O homem, acusado de cometer o crime, fugiu durante a madrugada. No começo da tarde, a Polícia Militar informou que ele foi encontrado. Na conversa com os policiais militares, ele admitiu que cometeu o crime. Por isso, foi preso e levado para a delegacia.