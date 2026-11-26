Um combate a um incêndio em um apartamento no Bairro de Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, levou à descoberta de uma estrutura de cultivo de maconha no imóvel. Durante a ocorrência, o Corpo de Bombeiro Militar (CBMMG) encontrou plantas, equipamentos e materiais usados na produção da droga. Um homem de 39 anos, morador do apartamento, foi preso pela Polícia Militar (PMMG) após confirmar a existência da cannabis.

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A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (25/11), quando os bombeiros, durante o combate às chamas, identificaram uma estufa com diversos pés de plantas semelhantes à maconha. Diante da situação, os militares foram acionados pelo Centro de Operações da corporação (Copom).

Quando chegaram no apartamento, os policiais tentaram contato com o morador, mas não tiveram resposta. Como não conseguiram localizar o morador dentro do apartamento, os bombeiros precisaram arrombar a porta principal para entrar no imóvel. O homem de 39 anos foi encontrado na garagem do edifício e, questionado sobre as plantas, confirmou a existência do cultivo e recebeu voz de prisão.

Um advogado do suspeito compareceu ao local e acompanhou as buscas realizadas no apartamento.

Plantas e equipamentos

Durante a vistoria, foram encontrados sete pés de plantas semelhantes à maconha ainda em estado natural, no corredor da escada superior. No mesmo local, os militares localizaram duas sacolas com folhas da mesma substância, escondidas atrás de peças de cerâmica.

Em um quarto que era usado pelo suspeito, foram encontrados fertilizantes, potes vazios com resíduos vegetais e uma bandeja com material semelhante à maconha já seco.

Os policiais também identificaram duas estufas destinadas ao cultivo da planta. Uma delas media aproximadamente 1,60 metro de altura por 60 centímetros de largura, enquanto a outra tinha 1,20 metro por 40 centímetros. Uma das estruturas ainda estava em funcionamento.

Segundo o registro da ocorrência, havia sete plantas ainda intactas e outras quatro já queimadas dentro da estufa atingida pelo incêndio.

Material descartado

As estufas e os demais equipamentos encontrados no apartamento foram fotografados e registrados pelos militares. O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para à delegacia da Polícia Civil (PCMG).

Segundo a corporação, a Polícia Civil informou que não havia espaço disponível na unidade para armazenar os equipamentos, e orientou os militares a descartarem as estufas, os fertilizantes e os demais itens relacionados ao cultivo.

O suspeito não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento médico.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice