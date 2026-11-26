O Natal de Luz 2026 de Contagem começa nesta sexta-feira (27/11), às 19h, na Praça da Jabuticaba. A abertura reúne o Papai e a Mamãe Noel e conta com apresentação da Orquestra das Gerais.

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A iniciativa leva decorações e atrações culturais para oito regiões da cidade até janeiro de 2027. O projeto inclui árvores iluminadas, túneis de luz, presépio, estrelas e personagens espalhados pelos espaços públicos.

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A montagem das estruturas e os serviços de iluminação movimentam a economia local. As atividades geram oportunidades de trabalho e renda para comerciantes, ambulantes cadastrados, artesãos e empreendedores da Economia Solidária.

O prefeito Ricardo Faria declarou que a ação estimula a convivência comunitária e afirmou que "o Natal representa muito mais que uma programação especial. É uma celebração da nossa cidade, dos encontros e das memórias que construímos juntos. Queremos que cada família possa viver essa magia perto de casa, com alegria, esperança e união. É uma festa para toda Contagem, em todas as regionais".

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos coordena a implantação das luzes, além da limpeza e organização das áreas. A secretária Renata Gomes de Paula explicou que a cidade terá 18 pontos iluminados e oito Vilas do Papai Noel, com uma estrutura instalada em cada regional.

Estrutura na Praça da Jabuticaba

A Praça da Jabuticaba funciona como palco central das atrações e reúne árvore de Natal de 14 metros, presépio iluminado, arcos de estrelas e caixas decorativas. O local conta com anjos com bolas, anjos com cornetas e iluminação de LED nas palmeiras.

A marquise da praça recebe 50 cascatas de luz, 60 bolas luminosas no teto e mangueiras de LED nas colunas. As jabuticabeiras ganham redes luminosas e as entradas dispõem de túnel de luz branca com 40 metros de extensão, formado por 480 cordões de LED.

Na região Sede, a decoração segue pelo Centro Cultural, pelo prédio da prefeitura, pela Praça Tancredo Neves e pela Casa de Cultura Nair Mendes. A escadaria do Espaço Popular conta com 600 metros de iluminação e a Matriz de São Gonçalo recebe luzes com uma grande árvore decorativa.

Pontos iluminados nas oito regiões

A programação contempla espaços distribuídos pelo município: