O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 26 de novembro, a Operação Bedel. A medida busca combater o tráfico de drogas e desarticular estruturas de grupos criminosos atuantes em São Lourenço e em cidades do Sul de Minas. A ofensiva cumpre 32 mandados de prisão preventiva e ordens de busca em 31 endereços nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

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As equipes apreenderam armas, munições, entorpecentes, dez veículos e quantias mantidas em contas bancárias dos investigados. De acordo com o MPMG, a meta é enfraquecer o poder financeiro e operacional das organizações criminosas, reduzir a violência vinculada ao comércio de substâncias ilícitas e fortalecer a segurança pública na região.

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Mobilização da força-tarefa

A força-tarefa reúne a 4ª Promotoria de Justiça de São Lourenço, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Para cumprir as determinações judiciais, a coordenação acionou o seguinte efetivo:

três promotores de Justiça;

149 policiais militares;

40 viaturas;

uma aeronave.

As investigações ocorreram entre 2023 e 2026 com interceptações telefônicas e telemáticas, análise de dados bancários e trabalhos de inteligência. A apuração expôs uma rede complexa formada por fornecedores, transportadores, distribuidores e operadores financeiros com base em território mineiro e paulista.

O esquema envolvia a circulação de grandes cargas de maconha, cocaína, crack e derivados de cannabis. A apuração detectou indícios de circulação financeira superiores a R$ 3 milhões em recibos de transporte de valores, além de transações bancárias frequentes entre os membros investigados.

Disputa de território e tribunal paralelo

Os levantamentos registraram confrontos violentos entre quadrilhas rivais pelo domínio geográfico dos pontos de tráfico. Os relatórios reuniram evidências relativas à aquisição de armas de fogo, ameaças de morte, tentativas de assassinato e outros atos violentos motivados pela disputa regional.

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A quadrilha também utilizava um "tribunal do crime" para impor ordens internas, conduzir julgamentos informais e aplicar sanções baseadas em intimidação, ameaças e agressões. O nome Bedel remete à figura associada à preservação da disciplina e da ordem, em alusão ao cenário de violência e desordem provocado pela atuação criminosa na região.