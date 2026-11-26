Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O policial militar veterano de 49 anos, preso em flagrante, suspeito de matar a ex-companheira, Joelma Ester Pereira da Silva, de 33, no Bairro Progresso, em Matozinhos, na Grande BH, seguirá preso. A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva após audiência de custódia.

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"A audiência de custódia de Agnaldo Pereira da Silva foi realizada na -feira (25), ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva", informou em nota o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O sargento reformado foi preso na tarde de terça-feira (24/11) em Pedro Leopoldo, também na Grande BH.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados por volta das 9h de terça-feira para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram Joelma já sem vida dentro de casa, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da perícia.



Prisão e apreensões

Após reunirem os primeiros indícios sobre a autoria do crime, os militares iniciaram as buscas. O suspeito foi localizado e preso por volta das 12h.

Durante a ação, os policiais apreenderam o carro usado na fuga e a arma que teria sido utilizada no homicídio. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Matozinhos e teve a prisão em flagrante confirmada pelo crime de feminicídio.

Agnaldo Pereira manteve um relacionamento amoroso com a vítima por cerca de quatro anos. A relação chegou ao fim em 2025.

Posicionamento da Polícia Militar

Em nota, a PMMG afirmou repudiar "veementemente toda forma de violência, especialmente aquela praticada contra a mulher", e reiterou o compromisso da instituição com a preservação da vida e o cumprimento da lei.

Polícia Civil

"Sobre os fatos registrados nesta terça-feira (24/11), no bairro Progresso, em Matozinhos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que requisitou perícia e rabecão para a realização dos trabalhos de praxe", inicia a Polícia Civil.



O suspeito foi conduzido e está sendo ouvido por meio da Delegacia de Polícia Civil do município. Testemunhas também serão ouvidas.



"O procedimento está em andamento e outras informações serão repassadas após os procedimentos de polícia judiciária", finalizou.