PM suspeito de matar ex-companheira tem prisão convertida em preventiva
Audiência de custódia de Agnaldo Pereira da Silva foi realizada na quarta-feira (25), ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, disse o TJMG
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O policial militar veterano de 49 anos, preso em flagrante, suspeito de matar a ex-companheira, Joelma Ester Pereira da Silva, de 33, no Bairro Progresso, em Matozinhos, na Grande BH, seguirá preso. A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva após audiência de custódia.
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"A audiência de custódia de Agnaldo Pereira da Silva foi realizada na quarta-feira (25), ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva", informou em nota o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O sargento reformado foi preso na tarde de terça-feira (24/11) em Pedro Leopoldo, também na Grande BH.
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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados por volta das 9h de terça-feira para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram Joelma já sem vida dentro de casa, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
Prisão e apreensões
Posicionamento da Polícia Militar
Polícia Civil
O suspeito foi conduzido e está sendo ouvido por meio da Delegacia de Polícia Civil do município. Testemunhas também serão ouvidas.
"O procedimento está em andamento e outras informações serão repassadas após os procedimentos de polícia judiciária", finalizou.