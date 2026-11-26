O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 596 cidades de Minas Gerais nesta quinta-feira (26/11). O aviso começou às 9h15 e permanece válido até as 23h59.

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De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.

O órgão meteorológico aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período de vigência do alerta.

Recomendações

O Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Cidades de Minas Gerais sob alerta

O aviso abrange 596 municípios mineiros, entre eles Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Ipatinga, Governador Valadares, Divinópolis, Barbacena, Lavras, Varginha, Muriaé, Caratinga, Manhuaçu, Ouro Preto, Mariana, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.

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Veja a lista completa das cidades: