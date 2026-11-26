Inmet alerta para tempestades em 596 cidades de Minas; veja a lista
De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 596 cidades de Minas Gerais nesta quinta-feira (26/11). O aviso começou às 9h15 e permanece válido até as 23h59.
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De acordo com o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.
O órgão meteorológico aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas durante o período de vigência do alerta.
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Recomendações
O Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Cidades de Minas Gerais sob alerta
O aviso abrange 596 municípios mineiros, entre eles Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Ipatinga, Governador Valadares, Divinópolis, Barbacena, Lavras, Varginha, Muriaé, Caratinga, Manhuaçu, Ouro Preto, Mariana, Sete Lagoas e Teófilo Otoni.
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Veja a lista completa das cidades:
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Água Comprida
- Aguanil
- Aimorés
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andrelândia
- Angelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Araponga
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Aricanduva
- Astolfo Dutra
- Ataléia
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Brasilândia de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritizeiro
- Cachoeira da Prata
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Camacho
- Campanário
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Cana Verde
- Candeias
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capelinha
- Capetinga
- Capim Branco
- Capitão Andrade
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carbonita
- Carlos Chagas
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Cedro do Abaeté
- Central de Minas
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Coluna
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Confins
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Contagem
- Coqueiral
- Cordisburgo
- Corinto
- Coroaci
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cuparaque
- Curvelo
- Datas
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Elói Mendes
- Engenheiro Caldas
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Fama
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Franciscópolis
- Frei Gaspar
- Frei Inocêncio
- Frei Lagonegro
- Funilândia
- Galiléia
- Goiabeira
- Goianá
- Gonzaga
- Gouveia
- Governador Valadares
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibituruna
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirinha
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itamarandiba
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itanhomi
- Itapecerica
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Itueta
- Itumirim
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- José Raydan
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Ladainha
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Luminárias
- Luz
- Madre de Deus de Minas
- Malacacheta
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mantena
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Mariana
- Marilac
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Mathias Lobato
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Minas Novas
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Nacip Raydan
- Naque
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Belém
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Módica
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Novo Cruzeiro
- Olhos-d'Água
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Ouro Verde de Minas
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Tempo
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Periquito
- Pescador
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Piracema
- Piranga
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Pocrane
- Pompéu
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Poté
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Resplendor
- Ressaquinha
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santa Rosa da Serra
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco de Paula
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Manteninha
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Safira
- São José da Varginha
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Maranhão
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sardoá
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serro
- Sete Lagoas
- Setubinha
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Teófilo Otoni
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tombos
- Três Marias
- Três Pontas
- Tumiritinga
- Turmalina
- Ubá
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veredinha
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande