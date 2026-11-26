Gravações de tela de videochamadas mostram ameaças e momentos de pressão psicológica de um professor de jiu-jítsu de 45 anos contra a ex-companheira, de 41. Nas imagens, o homem aparece exaltado, exige que a mulher cumpra suas ordens e ameaça expor conteúdos relacionados à vítima caso não seja obedecido.

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Em uma das gravações, a mulher tenta explicar que está ocupada. “Estou dentro do laboratório”, diz ela. O homem responde: “Aceita o outro”. Na sequência, a vítima pede: “Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer” e volta a repetir que está no laboratório.

Em outra gravação, o professor aparece ainda mais nervoso e aumenta o tom das ameaças. Ele cobra que a mulher envie algo e afirma que vai expô-la se não for atendido. “Tem como você fazer esse favor? Se não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te explanar. Eu vou te explanar. Eu vou te explanar”, repete.

No mesmo vídeo, de 33 segundos, ele se exalta ainda mais e continua insistindo no pedido. “Eu quero que você mande agora. Eu vou te explanar. Você mente para todo mundo, para mim você não mente mais, não. Manda, por gentileza. Estou te pedindo com educação”, afirma. Em seguida, diz que não pretende discutir e ameaça contar até três.

Os vídeos ajudam a mostrar o controle que o homem exercia sobre a rotina da ex-companheira. Segundo a delegada Teresa Damasceno, responsável pela investigação, a mulher era obrigada a fazer videochamadas a cada hora para comprovar onde estava e com quem. “Ele determinava que ela tinha dez minutos para responder às mensagens”, detalhou a delegada.

Os dois se conheceram em fevereiro de 2023 e ficaram juntos por cerca de seis meses. Depois que a mulher decidiu terminar, o professor passou a acusá-la de deixá-lo para ficar com outra pessoa.

Sob ameaças, ele exigiu as senhas dos aparelhos eletrônicos e das redes sociais da vítima para acompanhar as conversas dela e saber com quem ela falava. “Ele monitorava todos os passos da vida dela”, afirmou a delegada.

Ameaças com imagens íntimas

Além do controle sobre a rotina, o homem é suspeito de obrigar a ex-companheira a ter relações sexuais sem consentimento e de gravar imagens íntimas durante os atos, também sem autorização. Depois, usava as gravações para chantageá-la e ameaçava divulgá-las para a família e no trabalho dela caso ela não cumprisse suas exigências.

Em outubro deste ano, o investigado elaborou um documento que chamou de “contrato de paz”. O texto reunia uma lista de regras que a mulher deveria cumprir para que as ameaças não fossem colocadas em prática. Entre as exigências, estavam atender às ligações em até dez minutos, informar a localização a cada hora e dormir com ele duas vezes por semana.

Mais de 50 mensagens em duas horas

O episódio que levou a mulher a procurar a polícia ocorreu em 24 de novembro. Segundo a delegada, naquele dia, o homem disse que aceitaria o fim do relacionamento, mas exigiu que ela fosse até a casa dele. Quando ela chegou, foi ameaçada de morte e novamente submetida a violência sexual, conforme o relato feito à polícia.

Depois de deixar o local, ela procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Enquanto ela era atendida, o investigado continuou tentando descobrir onde ela estava. Em cerca de duas horas, ele enviou mais de 50 mensagens e fez pelo menos sete ligações.

“Como ela não falou onde estava, isso aumentou ainda mais a agressividade dele. Ele passou a madrugada inteira ligando e exigindo saber onde ela esteve naquela tarde”, contou a delegada.

Prisão em flagrante

O professor foi preso em flagrante na quarta (25/11), na casa dele, no Bairro Santana do Cafezal, na Região Centro-Sul da capital. Durante a operação, ele tentou se esconder em um espaço na laje da casa e resistiu à prisão. Foi necessária uma negociação para que se entregasse.

A ação teve o apoio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PVD), da Polícia Militar. A Polícia Civil já tinha começado os procedimentos para pedir a prisão preventiva, mas o homem foi preso em flagrante porque as ameaças continuaram.

Depois da prisão, a Justiça decretou a prisão preventiva, e ele continua no sistema prisional. O professor é investigado por ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro. Segundo a delegada, ele também tem outros três registros por crimes de violência doméstica, envolvendo vítimas diferentes.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria