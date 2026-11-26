Um professor de jiu-jitsu de 45 anos foi preso em flagrante suspeito de estupro, violência psicológica, ameaça e perseguição contra a ex-companheira, de 41, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem controlava a rotina da mulher, exigia as senhas dos aparelhos dela e usava imagens íntimas gravadas sem consentimento para chantageá-la.

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A prisão ocorreu na quarta-feira (25/11), na casa do investigado, no Bairro Santana do Cafezal, na Região Centro-Sul da capital, depois que a mulher denunciou a violência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na terça-feira (24/11). Segundo a delegada Teresa Damasceno, responsável pela investigação, as agressões e ameaças ocorriam havia cerca de três anos, desde que a vítima decidiu terminar o relacionamento.

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A mulher conheceu o suspeito em fevereiro de 2023, e os dois ficaram juntos por cerca de seis meses. Depois que ela terminou, o homem passou a acusá-la de deixá-lo para ficar com outra pessoa. Sob ameaças, exigiu que ela entregasse as senhas dos aparelhos eletrônicos e das redes sociais para acompanhar as conversas dela e saber com quem ela falava.

"Desde então, ele passou a praticar violências psicológica, moral e sexual contra ela. Ele monitorava todos os passos da vida dela", afirmou a delegada.

Controle e violência sexual

O controle também atingia a rotina da mulher. "Ela era obrigada, sempre mediante ameaças, a ligar para ele a cada uma hora de videochamada para comprovar onde ela estava, com quem ela estava. Ele determinava que ela tinha dez minutos para responder às mensagens", detalhou Teresa Damasceno.

Conforme o relato da vítima à polícia, o homem a obrigava a ter relações sexuais sem consentimento e gravava imagens íntimas durante os atos, também sem autorização.

"Ele passou a usar essas imagens como forma de chantagem. Ameaçava divulgá-las tanto no meio de trabalho quanto no meio familiar, caso ela não cumprisse as exigências dele", explicou a delegada.

'Contrato de paz' tinha exigências

Em outubro deste ano, o investigado elaborou um documento que chamou de "contrato de paz". O texto reunia uma lista de regras que a mulher deveria cumprir para que as ameaças não fossem colocadas em prática.

"Ela tinha que atender às ligações dele em até dez minutos, avisar onde estava a cada uma hora, dormir com ele duas vezes por semana. Ele estabelecia quantas vezes por semana eles deveriam se encontrar e até mesmo a duração desses encontros", explicou a delegada.

Segundo Teresa Damasceno, o documento não tinha validade formal e reunia exigências impostas à vítima por meio de intimidação. "Ele estabeleceu diversas condições absurdas que ela deveria cumprir para que não efetivasse as ameaças que fazia contra ela", afirmou.

Mais de 50 mensagens em duas horas

O episódio que levou a mulher a procurar a polícia ocorreu em 24 de novembro. Segundo a delegada, naquele dia, o homem disse que aceitaria o fim do relacionamento, mas exigiu que ela fosse até a casa dele. Quando ela chegou, a situação foi outra. "Ela foi ameaçada de morte e novamente submetida a violência sexual", relatou a delegada.

Depois de deixar o imóvel, a mulher procurou a Delegacia da Mulher e contou o que havia acontecido. Enquanto ela era atendida, o investigado continuou tentando descobrir onde ela estava. Segundo a delegada, em cerca de duas horas, ele enviou mais de 50 mensagens e fez pelo menos sete ligações.

"Como ela não falou onde estava, isso aumentou ainda mais a agressividade dele. Ele passou a madrugada inteira ligando e exigindo saber onde ela esteve naquela tarde", contou Teresa Damasceno.

A Polícia Civil abriu inquérito e pediu à Justiça a prisão preventiva do homem. Como as ameaças continuaram, ele foi preso em flagrante na quarta-feira, antes da decisão sobre o pedido.

Suspeito tentou se esconder

Durante a operação, o homem tentou se esconder em um espaço na laje da própria casa. Os policiais o encontraram, mas ele resistiu à prisão, e foi necessária uma negociação para que se entregasse. A ação teve o apoio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PVD), da Polícia Militar.

Ainda segundo a delegada, o investigado tem outros três registros por crimes de violência doméstica, envolvendo vítimas diferentes.

Pelos fatos denunciados pela mulher, ele é investigado por ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro. Depois da prisão em flagrante, a Justiça decretou a prisão preventiva, e o homem continua no sistema prisional.

A delegada explicou que a vítima não havia procurado a polícia antes por medo das ameaças e da divulgação das imagens íntimas.

"É muito difícil, porque ele ameaçava não só a integridade física dela, como a integridade psicológica. É muito difícil romper esse ciclo de violência", afirmou.

Teresa Damasceno destaca que a denúncia é fundamental para interromper o ciclo de violência e permitir a atuação das autoridades. "Assim que a vítima procurou a delegacia, os procedimentos foram iniciados imediatamente e a prisão ocorreu no dia seguinte", disse.

Como denunciar

Mulheres vítimas de violência doméstica podem procurar uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) ou qualquer unidade da Polícia Civil para registrar a ocorrência. Em situações de emergência, quando há risco imediato, a orientação é ligar para o 190, da Polícia Militar.

Também é possível denunciar pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, que funciona de graça, 24 horas por dia. O serviço recebe denúncias, dá orientações e encaminha os casos aos órgãos responsáveis.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria