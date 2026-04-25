Ginecologista é preso suspeito de estuprar 23 mulheres em Goiás

O médico ginecologista Marcelo Arantes Silva foi preso em Goiânia, na quinta-feira (23/4), acusado de uma série de estupros de vulnerável praticados contra pacientes. Até o momento, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (GO) já identificou 23 vítimas. Dez mulheres foram abusadas em Goiânia e as outras 13 na região metropolitana.



O médico foi denunciado pela primeira vez em 2017, em Senador Canedo. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os abusos continuaram até 2026. Nos relatos, as mulheres dizem que o ginecologista realizava diversos exames de toque sem necessidade, muitas vezes não usava luvas e fazia perguntas de cunho sexual.

A polícia entendeu que Marcelo se aproveitou da condição de médico e do momento de vulnerabilidade e exposição física e emocional das mulheres para cometer os abusos, por isso está sendo acusado de estupro de vulnerável.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) disse que o registro médico do investigado já está suspenso por ordem judicial. “O Cremego ressalta que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos, recebidas ou das quais toma conhecimento, são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico. O Cremego também solicita esclarecimentos ao médico responsável técnico pela instituição citada nas denúncias”, escreveu.

O Correio entrou em contato com a defesa do médico, mas, até o momento, não teve retorno.

A Polícia Civil incentiva que outras mulheres vítimas do médico continuem procurando a Delegacia da Mulher em Goiânia e em Senador Canedo.

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*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves