Homem é preso por tirar fotos escondido de mulheres e vender

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi preso em flagrante por tirar fotos e fazer gravações de mulheres, sem o consentimento delas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (24/1). Ele foi identificado por agentes da Guarda Civil Municipal.

O suspeito escondia o aparelho celular, usado para fazer as imagens, em um caderno. Ao ser abordado, ele confessou que fazia as gravações e, na sequência, as vendia.

Com a prisão, o homem foi levado até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Contagem. O celular dele foi apreendido e encaminhado para perícia.

Até o momento, não foi possível identificar ou localizar nenhuma das vítimas, das imagens registradas.

