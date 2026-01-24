Homem é preso por tirar fotos escondido de mulheres e vender
Suspeito foi flagrado com celular escondido dentro de caderno. Ele confessou que fazia as imagens sem consentimento das vítimas
Um homem foi preso em flagrante por tirar fotos e fazer gravações de mulheres, sem o consentimento delas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (24/1). Ele foi identificado por agentes da Guarda Civil Municipal.
O suspeito escondia o aparelho celular, usado para fazer as imagens, em um caderno. Ao ser abordado, ele confessou que fazia as gravações e, na sequência, as vendia.
Com a prisão, o homem foi levado até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Contagem. O celular dele foi apreendido e encaminhado para perícia.
Até o momento, não foi possível identificar ou localizar nenhuma das vítimas, das imagens registradas.