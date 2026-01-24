Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso por tirar fotos escondido de mulheres e vender

Suspeito foi flagrado com celular escondido dentro de caderno. Ele confessou que fazia as imagens sem consentimento das vítimas

Clara Mariz
Clara Mariz
24/01/2026 23:17 - atualizado em 24/01/2026 23:17

Viatura policial
Aparelho celular, usado para fazer as imagens, foi apreendido e deverá passar por análise crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por tirar fotos e fazer gravações de mulheres, sem o consentimento delas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (24/1). Ele foi identificado por agentes da Guarda Civil Municipal.

O suspeito escondia o aparelho celular, usado para fazer as imagens, em um caderno. Ao ser abordado, ele confessou que fazia as gravações e, na sequência, as vendia.

Com a prisão, o homem foi levado até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Contagem. O celular dele foi apreendido e encaminhado para perícia.

Até o momento, não foi possível identificar ou localizar nenhuma das vítimas, das imagens registradas.

