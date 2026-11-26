O avanço dos casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, levou a Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, a decretar situação de emergência em saúde pública. Ao todo, são 57 casos confirmados em dez escolas do município. A medida, publicada na quarta-feira (25/11), tem validade inicial de 60 dias e estabelece regras para identificar, acompanhar e conter a transmissão da doença nas instituições de ensino públicas e privadas.

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O Decreto nº 17.696/2026 também institui um protocolo municipal de prevenção e controle da escabiose e amplia a atuação conjunta das secretarias municipais de Saúde e de Educação. Entre as medidas previstas, estão o afastamento temporário de estudantes diagnosticados, a intensificação da limpeza e a possibilidade de suspensão das aulas presenciais em turmas com concentração de casos.

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A declaração de emergência tem a finalidade específica de organizar as ações de enfrentamento da doença e não representa estado de calamidade pública. O prazo poderá ser prorrogado pela prefeita Janete Aparecida (Avante), desde que haja justificativa baseada em avaliação técnica atualizada da Secretaria Municipal de Saúde.

A medida foi adotada após a identificação de casos em diferentes escolas. O primeiro foco que mobilizou a prefeitura foi a Escola Municipal Sidney José de Oliveira, no Bairro Jardim Candides. Na unidade, foram confirmados 15 diagnósticos, e outros 46 casos eram investigados como suspeitos, conforme levantamento da direção da escola. A situação levou à suspensão das aulas na quarta-feira (25/11). A medida também foi estendida às atividades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), frequentada pelos estudantes no contraturno.

Suspensão de aulas e afastamento de estudantes

Uma das principais regras do protocolo municipal é o critério para interromper as atividades presenciais. A suspensão de uma turma deverá ocorrer quando forem registrados três casos positivos no mesmo dia, após avaliação técnica da Vigilância em Saúde.

Ou seja, um diagnóstico isolado não leva automaticamente à suspensão. A análise também deverá considerar a relação entre os casos, a distribuição dos registros entre as turmas e os espaços compartilhados.

O decreto autoriza a secretária municipal de Educação a determinar a suspensão temporária, total ou parcial, das atividades presenciais nas escolas da rede municipal, inclusive de turmas específicas. A decisão deverá ser fundamentada em manifestação técnica da Vigilância em Saúde e informar o período de interrupção, as providências necessárias e os critérios para a retomada das aulas.

Nas escolas particulares e nas unidades que não integram a rede municipal, a avaliação e a determinação de eventuais medidas sanitárias caberão à Vigilância em Saúde.

Os estudantes com diagnóstico confirmado deverão ficar afastados até que se completem 48 horas do início do tratamento adequado, conforme orientação do profissional de saúde. O retorno não depende do desaparecimento completo das lesões ou da coceira, já que a coceira pode continuar por algumas semanas mesmo depois do tratamento.

Crianças com sintomas suspeitos ainda não avaliados deverão ser encaminhadas para atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O protocolo orienta que elas não frequentem as aulas nem usem o transporte escolar até serem avaliadas pela equipe de saúde.

Quando houver suspensão das atividades na rede municipal, a Secretaria de Educação deverá elaborar, com as escolas, um plano de reposição das aulas. O calendário deverá garantir o cumprimento da carga horária e dos dias letivos obrigatórios.

Limpeza reforçada e cuidados nas escolas

O documento também estabelece uma série de procedimentos de higienização para reduzir as chances de transmissão. Salas de aula, refeitórios, banheiros, carteiras, mesas, cadeiras, maçanetas e corrimãos deverão ser limpos ao fim de cada turno. Brinquedos, materiais pedagógicos e objetos de uso coletivo deverão ser higienizados após cada uso.

A atenção deverá ser redobrada com colchonetes, tatames, almofadas e outros materiais que tenham contato direto com a pele dos estudantes. Nas atividades de repouso, cada criança deverá usar itens individuais, sem compartilhar lençóis, travesseiros, cobertores e toalhas.

O protocolo também prevê cuidados com roupas e tecidos usados por pessoas diagnosticadas. As peças deverão ser lavadas, de preferência em água quente, quando o tecido permitir, e secas completamente. Quando não for possível lavar imediatamente, os objetos poderão ser guardados em sacos plásticos fechados, sem uso, por pelo menos 72 horas ou, se possível, por até sete dias.

No transporte escolar, os veículos deverão manter a limpeza habitual após cada turno, com atenção especial aos assentos, encostos e superfícies de contato frequente. Durante o surto, cada estudante deverá ter um assento específico, sem compartilhar mantas, almofadas e outros objetos pessoais.

Apesar do reforço nos cuidados com o ambiente, a prefeitura ressalta no protocolo que a transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infestada. Por isso, não há recomendação de dedetização, aplicação de inseticidas ou fumacê nas escolas. Também não é indicada a pulverização indiscriminada de produtos químicos em salas, carteiras e brinquedos.

Como identificar a doença

A escabiose é uma doença parasitária provocada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infestada. Em algumas situações, também pode ocorrer pelo compartilhamento de roupas, toalhas, lençóis e outros tecidos usados recentemente por alguém com a doença.

Entre os principais sintomas, estão a coceira intensa, geralmente mais forte à noite, e o surgimento de pequenas lesões ou erupções na pele. As manifestações podem aparecer especialmente entre os dedos, nos punhos, nas mãos, nos braços e no abdômen.

O protocolo determina que os profissionais da educação fiquem atentos a relatos e sinais observados na rotina escolar, mas proíbe inspeções corporais sistemáticas na entrada das escolas. Professores e funcionários também não deverão retirar roupas dos estudantes nem fazer exames físicos neles.

Diante de uma suspeita, a escola deverá acolher a criança de maneira discreta, comunicar os responsáveis reservadamente e orientar a procura por atendimento médico. A identificação de sintomas na escola não significa confirmação da doença, já que alergias, dermatites e picadas de insetos podem ter manifestações semelhantes.

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A confirmação do diagnóstico e a definição do tratamento cabem aos profissionais de saúde. Também caberá às equipes das UBSs avaliar familiares e outras pessoas que tenham convivido de maneira próxima e contínua com o paciente. Quando indicado, essas pessoas deverão receber tratamento ao mesmo tempo, para evitar novas infestações.