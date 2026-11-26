Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Desaparecida desde agosto, Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos, moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas, está presa na China, acusada de tráfico de drogas. A família foi informada pelo Itamaraty de que ela está no Centro de Detenção de Kunming, na província de Yunnan. O último contato dela com os parentes tinha sido de Paris, na França.

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Mãe de três filhos, Lucimara trabalhava havia cinco meses em uma indústria de produtos farmacêuticos. Segundo a mãe, Julmara Clementino Norberto, Lucimara tinha avisado que viajaria para a Europa, mas não disse se seria a trabalho. O último contato com a família foi em 15 de agosto, quando ela estava em Paris.

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“A última vez que falei com ela, perguntei onde estava. Ela disse que em Paris”, conta a mãe. “Ela não tinha contado que iria para a China. Graças a Deus conseguimos encontrá-la, apesar de estar presa.”

Dois dos filhos de Lucimara, de 6 e 7 anos, estão sob os cuidados da avó materna, e o mais velho, de 12 anos, está com o pai. Segundo a mãe, Lucimara é amorosa com os filhos.

A prisão aconteceu em 18 de agosto, no Aeroporto de Kunming. Lucimara foi levada para o Centro de Detenção de Kunming, onde continua presa e aguarda a conclusão das investigações.

Segundo o Itamaraty, em casos de detenção criminal com investigações em andamento, as autoridades chinesas não permitem contato telefônico com a pessoa investigada.

O Consulado-Geral do Brasil em Chengdu acompanha o caso. O advogado de Lucimara, Telêmaco Marrace, contratado pela família, afirma que ainda não está provado que a cliente esteja envolvida com o tráfico de drogas.

"Ainda estão investigando. Então, seria precipitado dizer que ela teria prisão perpétua ou pena de morte, porque na China, para esse tipo de caso, principalmente brasileiros ou estrangeiros que são pegos lá, existe a prisão temporária", diz o advogado.

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Segundo ele, Lucimara pode ficar presa por um período e, depois, ser extraditada para o Brasil.