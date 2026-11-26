A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou, nesta quinta-feira (26/11), a operação Josué 6:20 no município de Manhuaçu, na Zona da Mata. A mobilização das forças de segurança combate o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa que tentava impor domínio sobre os moradores do bairro Santa Terezinha com o uso de intimidação.

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Ao longo das diligências, as equipes policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão expedidos para a operação. As atividades operacionais resultaram na prisão de 12 suspeitos e na apreensão de um adolescente na localidade.

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Prisões e ordens judiciais

O grupo de pessoas presas pelas equipes integradas envolve diferentes enquadramentos legais durante a ofensiva:

oito homens foram detidos em cumprimento a ordens judiciais;

um dos investigados detidos por mandado judicial é apontado como liderança do grupo criminoso investigado;

outro suspeito que possuía mandado judicial em aberto também foi flagrado cometendo tráfico de drogas;

dois homens e duas mulheres acabaram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Apreensão de materiais

Durante a execução das buscas nos locais designados pela investigação, os policiais apreenderam diversos itens em posse dos suspeitos:

armas de fogo;

munições;

drogas;

dinheiro.

Estrutura e mobilização integrada

A força-tarefa das forças de segurança reuniu cem policiais civis e militares mobilizados em 25 viaturas durante a operação em Manhuaçu. Para o trabalho em campo, as instituições contaram com o apoio aéreo de dois drones.

A ação conjunta reuniu a Delegacia Regional de Polícia Civil em Manhuaçu e o 11º Batalhão da Polícia Militar. Os profissionais das duas corporações trabalharam de maneira integrada em todas as fases, abrangendo desde o compartilhamento prévio de informações até o cumprimento final das ordens judiciais.

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Origem do nome Josué 6:20

O nome atribuído à operação faz referência à passagem bíblica que relata a queda das muralhas de Jericó. No contexto da investigação policial, a muralha representa de forma simbólica a tentativa da organização criminosa de impor seu domínio sobre o bairro por meio do medo e da intimidação aos moradores.