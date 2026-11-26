Operação em Manhuaçu mobiliza 100 policiais e prende 12 suspeitos
Ação integrada das forças de segurança cumpriu 25 mandados e apreendeu armas e drogas para levar mais tranquilidade e proteção aos moradores
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar (PMMG), deflagrou, nesta quinta-feira (26/11), a operação Josué 6:20 no município de Manhuaçu, na Zona da Mata. A mobilização das forças de segurança combate o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa que tentava impor domínio sobre os moradores do bairro Santa Terezinha com o uso de intimidação.
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Ao longo das diligências, as equipes policiais cumpriram 25 mandados de busca e apreensão expedidos para a operação. As atividades operacionais resultaram na prisão de 12 suspeitos e na apreensão de um adolescente na localidade.
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Prisões e ordens judiciais
O grupo de pessoas presas pelas equipes integradas envolve diferentes enquadramentos legais durante a ofensiva:
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oito homens foram detidos em cumprimento a ordens judiciais;
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um dos investigados detidos por mandado judicial é apontado como liderança do grupo criminoso investigado;
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outro suspeito que possuía mandado judicial em aberto também foi flagrado cometendo tráfico de drogas;
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dois homens e duas mulheres acabaram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Apreensão de materiais
Durante a execução das buscas nos locais designados pela investigação, os policiais apreenderam diversos itens em posse dos suspeitos:
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armas de fogo;
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munições;
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drogas;
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dinheiro.
Estrutura e mobilização integrada
A força-tarefa das forças de segurança reuniu cem policiais civis e militares mobilizados em 25 viaturas durante a operação em Manhuaçu. Para o trabalho em campo, as instituições contaram com o apoio aéreo de dois drones.
A ação conjunta reuniu a Delegacia Regional de Polícia Civil em Manhuaçu e o 11º Batalhão da Polícia Militar. Os profissionais das duas corporações trabalharam de maneira integrada em todas as fases, abrangendo desde o compartilhamento prévio de informações até o cumprimento final das ordens judiciais.
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Origem do nome Josué 6:20
O nome atribuído à operação faz referência à passagem bíblica que relata a queda das muralhas de Jericó. No contexto da investigação policial, a muralha representa de forma simbólica a tentativa da organização criminosa de impor seu domínio sobre o bairro por meio do medo e da intimidação aos moradores.