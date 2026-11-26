Motorista embriagado atropela e mata jovem em Juatuba
Vítima caminhava com o namorado por canteiro central de rodovia na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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O motorista de 52 anos, que dirigia um caminhão-trator, foi indiciado pela Polícia Civil, por homicídio culposo, pelo atropelamento e morte de Rebeca dos Santos, de 21 anos, atropelada no quilômetro 372 da BR-262, altura de Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (25/11).
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Segundo informações da Polícia Civil, Rebeca estava acompanhada do namorado, que conseguiu escapar, saltando para o lado quando percebeu a proximidade do caminhão, mas Rebeca não teve a mesma sorte.
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Os registros mostram que eram 21h15 quando o caminhão-trator invadiu o canteiro central onde Rebeca e o namorado caminhavam. Depois de atropelar, o veículo só parou após bater em uma estrutura metálica. O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou o óbito.
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O motorista foi preso após confessar à polícia que havia consumido seis latões de cerveja antes de dirigir. No depoimento prestado na delegacia ele alegou que perdeu o controle da direção.