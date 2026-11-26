O médico de 40 anos suspeito de sequestrar, agredir e manter a noiva, de 32, em cárcere privado no Espírito Santo foi preso em Naque, no Vale do Aço. Ele foi localizado em um hotel da cidade, após fugir do estado capixaba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A prisão foi realizada na noite dessa quarta-feira (25/11) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após troca de informações com equipes do Espírito Santo. Natural de Ipatinga, também no Vale do Aço, a cerca de 42 quilômetros de Naque, o médico tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça capixaba pelos crimes de perseguição e sequestro e cárcere privado.

Buscas levaram a hotel

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre o mandado de prisão no início do turno e começaram as buscas em Ipatinga, cidade natal do suspeito. Como ele não foi encontrado, os policiais deram continuidade às diligências depois de serem informados de que o médico estaria fugindo para municípios próximos.

A partir de novos levantamentos, os militares identificaram que o homem poderia estar em um hotel em Naque. Equipes do Tático Móvel e da unidade policial local foram até o estabelecimento e o encontraram em um dos quartos.

Ele não resistiu à abordagem, mas negou parte dos fatos investigados. Um celular foi apreendido e vai auxiliar nas investigações. Os pertences pessoais do médico ficaram com o responsável pelo hotel.

Mulher foi resgatada com hematomas

A investigação começou após a vítima ser resgatada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (24/11) em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Uma amiga da mulher acionou a corporação depois de denunciar que ela estaria sendo mantida em cárcere privado e sendo agredida.

Segundo relatos feitos à polícia, a mulher estava trancada no imóvel desde sexta (20/11). Quando chegaram ao endereço, os militares a encontraram com diversos hematomas pelo corpo. O médico já havia fugido.

A vítima relatou que as agressões aconteceram em diferentes ocasiões. Na semana anterior ao resgate, ela teria sido atingida com socos, mordidas e golpes de martelo.

No dia em que foi encontrada, a mulher também teria sido obrigada a raspar, queimar e comer o próprio cabelo.

Objetos foram encontrados no imóvel

Durante a ocorrência, os militares localizaram um martelo, uma máquina de cortar cabelo e objetos queimados e quebrados. O portão da residência estava trancado pelo lado de fora, o que exigiu a presença de um chaveiro para permitir a entrada da equipe.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Baixo Guandu. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça do Espírito Santo. Após a prisão, o médico foi encaminhado à delegacia de plantão para as providências cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice