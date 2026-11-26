Um corpo carbonizado foi encontrado dentro do porta-malas de um carro incendiado na manhã desta quinta-feira (26/11), na Estrada das Areias, que liga Ribeirão das Neves a Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.







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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo 190. Quando os militares chegaram ao local, o carro estava completamente destruído pelo fogo, e o corpo tinha marcas do incêndio.



A perícia da Polícia Civil está no local. A equipe aguarda o rabecão para levar o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).



Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.



*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria