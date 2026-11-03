Bebê de 1 ano é vítima de afogamento na Região Metropolitana de BH

Um bebê de 1 ano se afogou enquanto brincava na piscina de um sítio em Baldim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (2/11). Uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada para transferir a criança, que estava sem pulso, para o Hospital João XXIII, na capital mineira.

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O afogamento

Segundo relato dos familiares dado aos bombeiros, o bebê se afogou enquanto brincava na piscina de um sítio. De acordo com os parentes, a criança estava com bastante água saindo da boca quando foi retirada da piscina. A família levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Baldim.

Transporte para o Hospital João XXIII

A aeronave Arcanjo, dos bombeiros, foi acionada para dar suporte ao caso. A médica da tripulação entrou em contato com a mãe e a enfermeira da UPA, que repassou a informação de que a criança estaria sem pulso, mas estava sendo reanimada pela equipe médica.

Os militares da aeronave chegaram ao endereço e realizaram o deslocamento da criança para o Hospital João XXIII.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do bebê.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro