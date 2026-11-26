Uma briga entre dois homens em uma residência em Araguari, no Triângulo Mineiro, terminou com a morte de um idoso de 70 anos. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira e o suspeito, de 45 anos, foi preso em Uberlândia, na mesma região.

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime teria sido encomendado pela enteada do idoso, por desavenças familiares e uma dívida de R$ 5 mil relacionada ao comércio de drogas.

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O crime aconteceu na tarde de terça-feira (24/11). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito contou aos militares que havia acolhido o idoso cerca de três meses antes, pois ele não tinha moradia fixa. Durante esse período, os dois tiveram diversos desentendimentos.

Ainda conforme relato do suspeito, ele afirmou que acreditava que a vítima planejava matá-lo. No dia do homicídio, ele estava no quarto quando o idoso apareceu com um pedaço de madeira e começou a agredi-lo.

Os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o suspeito conseguiu tomar o objeto das mãos da vítima e passou a golpeá-la até a morte.

O corpo foi encontrado por uma amiga do idoso, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enteada seria a mandante

Durante as investigações, os militares receberam informações de que a enteada da vítima, proprietária de um bar no município, seria a mandante do homicídio e que o assassinato teria sido motivado por conflitos entre os dois envolvendo a herança da família.

A mulher teria contratado o suspeito para cometer o crime como forma de quitar uma dívida de R$ 5 mil que ele tinha com ela, referente ao comércio de drogas.

O suspeito foi preso em Uberlândia nessa quarta (25/11). Já a enteada até o momento não foi presa. As circunstâncias do homicídio e a possível participação dela são investigadas pela Polícia Civil (PCMG).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice