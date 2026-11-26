Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um ônibus da linha 2310, que liga o bairro Nacional, em Contagem, a Belo Horizonte, ficou carbonizado após uma pane no motor, que causou um incêndio. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (25/10) no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital. No coletivo estavam, além do motorista, cerca de 50 passageiros. Todos conseguiram escapar ilesos.

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O Corpo de Bombeiros explicou que o motorista percebeu uma quantidade excessiva de fumaça saindo do motor e parou o veículo para verificar a situação. Como não identificou nenhuma irregularidade, seguiu viagem. Pouco depois, começou o fogo na dianteira do coletivo.

O motorista deu o alerta e os passageiros correram para fora do veículo. As chamas atingiram a rede elétrica. A fumaça alcançou residências próximas e duas idosas, de 82 e 101 anos, precisaram ser socorridas, recebendo oxigênio.

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A Cemig foi chamada e, segundo técnicos, cerca de 80 residências ficaram sem luz. O trânsito foi desviado por agentes da BHTrans. A energia já foi restabelecida. A causa do acidente ainda está sendo investigada.