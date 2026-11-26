A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, às 16h50 desta quinta-feira (26/11), um alerta severo para a possibilidade de queda de granizo na capital mineira. O aviso orienta a população a adotar medidas de proteção diante do risco.

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A recomendação é que os moradores procurem abrigo em locais seguros e evitem ficar em áreas abertas enquanto houver risco de granizo. Também é importante ficar longe de árvores, estruturas metálicas, placas e outros objetos que possam cair.







Quem estiver se deslocando deve redobrar a atenção, especialmente em vias sujeitas a alagamentos e enxurradas. A orientação é não atravessar ruas inundadas nem passar por áreas com acúmulo de água.

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A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações sobre as condições do tempo e os avisos de segurança pelos canais oficiais do órgão, especialmente pelo perfil @defesacivilbh nas redes sociais.