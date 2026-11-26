A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou nesta quinta-feira (26/11) a Operação Compras Seguras, que vai reforçar o policiamento nas ruas de todo o estado durante a Black Friday e as festas de Natal.

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A operação terá mais policiais em regiões comerciais e vias com grande circulação de pessoas, com o objetivo de prevenir furtos, roubos e outros crimes contra o patrimônio.

Segundo o diretor de operações da PMMG, coronel Célio César dos Santos Aparecido, a operação envolve todos os policiais da corporação, cerca de 40 mil militares, que vão atuar nas escalas normais de serviço. O número não representa policiais trabalhando ao mesmo tempo na ação. Em Belo Horizonte, o policiamento será direcionado principalmente aos grandes centros comerciais e às vias de acesso a essas regiões. “Nosso foco do policiamento nesse momento é destinado especialmente para os fluxos de grande comércio. Então é onde se concentra o maior trânsito de pessoas”, explicou o coronel.

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Além dos policiais, a operação terá viaturas convencionais e de reforço, drones e aeronaves para sobrevoos em áreas de maior movimento. A corporação vai usar câmeras de monitoramento, incluindo equipamentos com reconhecimento facial, e um sistema de monitoramento de veículos para acompanhar a circulação e identificar carros com registro de furto ou roubo. De acordo com o coronel, os recursos tecnológicos também poderão ajudar a identificar e prender pessoas procuradas pela Justiça.

Recomendações da Polícia Militar

A PMMG orienta os consumidores a tomar cuidado durante as compras. Entre as recomendações, estão não expor dinheiro e objetos de valor e evitar usar o celular na rua. Se for necessário usar o aparelho, a orientação é procurar um local seguro.

Sobre as compras pela internet, a corporação alerta para os riscos de golpes em sites falsos, links enviados por desconhecidos e ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado, estratégia comum para atrair os consumidores. O coronel recomenda conferir os dados de quem vai receber o pagamento antes de concluir transações por Pix ou boleto bancário, para evitar transferências para golpistas.

Registro de ocorrências

Em caso de golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência. O registro formaliza o crime, permite a investigação e aumenta a chance de recuperar os valores perdidos.

Segundo o coronel, nem todas as ocorrências podem ser registradas pela Delegacia Virtual. Por isso, as bases de segurança comunitária da PMMG também estarão preparadas para receber registros de fraudes. As vítimas podem procurar essas unidades para formalizar as ocorrências.

A operação também busca garantir a segurança de quem frequenta espaços públicos durante as comemorações de Natal, como a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, que está com decoração especial, o que aumenta a visita de famílias e turistas.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria