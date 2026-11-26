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A campanha "Cartinhas de Natal", disponível na plataforma ILY Pet, reúne sugestões de presentes para cães e gatos resgatados por ONGS de BH neste fim de ano. A proposta possibilita que qualquer pessoa escolha um animal acolhido e contribua com itens adequados ao perfil dele.

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Como funciona a campanha da ILY Pet

Neste fim de ano, o espaço apresenta uma forma diferente de colaboração voltada aos animais mantidos por vários projetos. As cartas publicadas na plataforma pertencem a cães e gatos resgatados. Cada uma delas traz uma lista com produtos voltados para o conforto, a alimentação e a saúde dos mascotes.

Cada bilhete exibe o nome do cão ou gato, os itens solicitados e o valor correspondente. Essa organização permite que os interessados conheçam os animais antes de definir qual deles pretendem presentear.

Os presentes podem ser pagos via pix, cartão de crédito ou boleto de forma on-line na plataforma e caem instantaneamente na conta bancária da ONG responsável pelo animal ou podem ser entregues diretamente para a ONG.

Lista de pedidos e itens de saúde

A campanha reúne mais de 100 pedidos no sistema, com valores que variam segundo os produtos pedidos. Entre as opções sugeridas para o bem-estar e a rotina dos bichos, estão os seguintes itens:

caminhas;

casinhas de MDF;

comedouros;

sachês de ração úmida;

caixas de transporte;

arranhadores;

brinquedos;

caixas de areia.

A plataforma também apresenta pedidos ligados aos cuidados veterinários:

probióticos;

medicamentos;

consultas veterinárias.

Alguns animais trazem necessidades específicas na lista. O pedido de Quin da ONG BastAdotar, por exemplo, inclui ração e patezinhos por R$ 60,00. Já o gatinho Vhagar pediu uma varinha com penas ou brinquedinhos pendurados por R$ 30,00.

Como participar da iniciativa

Para presentear, basta acessar a página "Cartinhas de Natal" da ILY Pet, conferir as cartas disponíveis e escolher o pet que deseja apoiar. Cada contribuição financeira é direcionada às necessidades apresentadas na lista do mascote selecionado.

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A iniciativa representa uma oportunidade de inserir a causa animal nas celebrações de fim de ano e colaborar com o trabalho de cuidado dos animais acolhidos por vários projetos de BH.