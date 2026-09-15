Feira de adoção busca novo lar para cães e gatos em BH

Uma feira de adoção de pets será realizada no Minas Shopping entre os dias 17 e 19 de setembro. O evento, uma parceria com o Projeto Cidadão e protetores de animais, acontece das 11h às 18h no estacionamento próximo à entrada da C&A.

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Diariamente, de 20 a 25 cães e gatos, entre filhotes e adultos, estarão disponíveis para encontrar um novo lar. Os animais foram resgatados de situações de abandono e receberam cuidados de saúde.

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Todos os cães com mais de seis meses já estão castrados, vacinados e com exame negativo para leishmaniose. Gatos adultos e adolescentes também são castrados. Já os filhotes de cães estão vermifugados e receberam de uma a três doses de vacina, dependendo da idade.

Entre os animais que aguardam uma família está Morena, uma cadela com idade entre 1 e 2 anos. Ela foi resgatada após a morte de seu tutor, permanecendo sozinha dentro da casa até ser retirada. Outra história é a de Loura, de porte médio a grande, abandonada na chuva com sete filhotes. Ela e quatro deles ainda procuram um lar.

Como adotar um animal

Para levar um pet para casa, o interessado deve apresentar um documento de identificação e passar por uma entrevista com a equipe responsável. A avaliação considera as condições do local onde o animal viverá e se o futuro tutor possui disponibilidade emocional e financeira para os cuidados necessários.

É solicitada uma contribuição de R$ 60 para filhotes vacinados e de R$ 150 para animais castrados e vacinados. O valor arrecadado ajuda a cobrir custos dos resgates e a manter o projeto de castração de cães de rua.

Márcia Barbosa, voluntária e uma das organizadoras, reforça que a adoção deve ser uma decisão consciente. "Eles serão uma grande companhia e vão trazer muita alegria, mas também exigem tempo, cuidados e despesas", pontua.

Na edição anterior da feira, cerca de 40 animais foram adotados. Ana Paula Alkmim, gerente de Marketing do Minas Shopping, afirma que a ação aproxima pessoas interessadas de animais que precisam de um novo lar e mantém o tema da responsabilidade em evidência.

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Serviço

Datas: 17, 18 e

Horário: das 11h às 18h

Local: estacionamento do Minas Shopping, próximo à entrada da C&A

Adoção: mediante entrevista e apresentação de documento