O temporal que atingiu Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço, na tarde desta quarta-feira (25/11), provocou alagamentos, acúmulo de sedimentos nas ruas, obstrução de redes de drenagem e desmoronamentos em diferentes pontos do município. A chuva chegou a 30 milímetros em aproximadamente 30 minutos, segundo a Defesa Civil municipal. Diante dos estragos, imóveis foram interditados preventivamente e moradores de uma residência atingida receberam orientação para deixar o local. Não havia registro de vítimas até o momento do balanço divulgado pela prefeitura.



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A intensidade da precipitação equivale a 60 milímetros por hora, volume concentrado em um intervalo curto. Desde o fim da chuva, equipes da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos e da Defesa Civil permanecem mobilizadas para atender às ocorrências, vistoriar as áreas afetadas e executar intervenções emergenciais.



Um dos pontos que exigem atenção é o bairro Belvedere, onde a água arrastou sedimentos das partes mais altas da região. O material se acumulou nas vias públicas e obstruiu dispositivos de drenagem pluvial, dificultando o escoamento da água. Equipes da prefeitura trabalham na retirada dos resíduos e na desobstrução da rede.



A administração municipal informou ainda que mantém a fiscalização dos empreendimentos em implantação no bairro. Caso sejam identificadas irregularidades ou pendências, os responsáveis são notificados para realizar as adequações exigidas pela legislação. Apesar disso, a prefeitura ressaltou que ainda não há elementos técnicos suficientes para atribuir as ocorrências a uma causa específica.



Moradores orientados a deixar imóvel



Na Rua Democrata, no bairro Mangueiras, a força da chuva também provocou acúmulo de materiais e obstrução da via. Para liberar o trecho, a prefeitura mobilizou equipes e maquinário pesado, incluindo uma escavadeira.



No mesmo endereço, a Defesa Civil orientou a saída preventiva dos moradores de um imóvel atingido. A medida é acompanhada pela assistência social do município. Em outra ocorrência, uma residência foi interditada preventivamente após o desmoronamento de um talude. As circunstâncias do deslizamento serão investigadas por meio de avaliação técnica.



A Escola Estadual Alberto Giovanini também entrou no levantamento das ocorrências. Como a unidade pertence à rede estadual de ensino, as providências relacionadas à estrutura do prédio são de responsabilidade do Governo de Minas Gerais. Mesmo assim, a Defesa Civil municipal informou que fará uma vistoria para avaliar as condições de segurança no entorno. O órgão estadual responsável já foi comunicado.



Drenagem será avaliada



Além dos atendimentos emergenciais, a prefeitura determinou uma avaliação técnica do sistema de drenagem pluvial nas regiões atingidas. O objetivo é identificar o que provocou os extravasamentos e estabelecer quais intervenções serão necessárias para evitar novos problemas.



O levantamento dos imóveis danificados, das famílias afetadas e da extensão dos prejuízos ainda está em andamento. Segundo a administração municipal, as medidas de assistência serão definidas pelos setores responsáveis conforme as informações forem consolidadas.



Enquanto as equipes permanecem em campo, a Defesa Civil orienta os moradores a não atravessar ruas alagadas nem entrar em contato com a água acumulada. Também é recomendado manter distância de encostas e taludes, especialmente em áreas onde houve movimentação de terra. Situações de risco devem ser comunicadas imediatamente à Defesa Civil.



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Solicitações relacionadas à limpeza e à manutenção de espaços públicos podem ser encaminhadas à Ouvidoria municipal. A prefeitura afirma que os trabalhos seguem concentrados na segurança dos moradores, no monitoramento dos pontos críticos e na recuperação das áreas atingidas.