A morte de três homens em um acidente com a rede elétrica em uma fazenda de Serrania, no Sul de Minas, foi a segunda tragédia do tipo envolvendo a mesma família em menos de três semanas. Dezoito dias antes, João Alves Figueiredo, de 55 anos, morreu após encostar na fiação enquanto instalava uma telha metálica. Na segunda-feira (23/11), Samuel Vilela Figueiredo, de 34 anos, Tiago Eduardo Figueiredo, de 38, e Mateus Martins da Silva, de 31, também foram vítimas de uma descarga elétrica na propriedade rural.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Primo de Samuel e Tiago, o produtor rural Matheus Figueiredo, de 32 anos, conta que os dois acidentes provocaram apreensão entre os familiares, principalmente pelos riscos envolvidos em atividades próximas à rede elétrica.

Segundo ele, João era primo da família e morava nas proximidades. O homem morreu durante a instalação de uma telha metálica perto da fiação. Já no caso mais recente, as três vítimas trabalhavam na instalação de um padrão de energia na Fazenda Capão do Ovo, em Serrania.

Matheus relata que visitou a propriedade na sexta-feira (20/11), três dias antes do acidente, e viu o padrão que seria instalado pelos primos. No entanto, não sabia que o equipamento seria colocado próximo à rede de alta tensão. Segundo ele, se tivesse conhecimento da localização, poderia ter alertado os familiares sobre o risco.

“É uma fatalidade atrás da outra”, afirma Matheus.

Amigos desde a infância

Além de irmãos, Samuel e Tiago eram amigos de infância de Mateus Martins, segundo o familiar. Matheus conta que cresceu com os primos e conhecia Mateus Martins desde criança. Durante cerca de 15 anos, o grupo costumava se reunir aos domingos para conversar.

Os três também frequentavam a mesma igreja. Mateus cantava, Samuel tocava violão e Tiago era responsável pela bateria.

Mateus Martins havia trabalhado como caminhoneiro, mas decidiu mudar de atividade porque passava muito tempo longe da esposa. Depois, passou a trabalhar com os irmãos na propriedade rural, onde ajudava no cultivo de café.

Samuel e Tiago deixam, cada um, esposa e dois filhos. Mateus Martins havia se casado recentemente. O pai de Samuel e Tiago estava hospitalizado e tinha uma cirurgia marcada para o dia seguinte ao acidente.

Como ocorreu o acidente

Os três homens morreram na tarde de segunda-feira (23/11), na Fazenda Capão do Ovo, na zona rural de Serrania. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), eles realizavam a instalação de um padrão de energia quando o poste utilizado no serviço encostou na rede de distribuição, energizada com 13,8 mil volts.

As vítimas foram atingidas pela descarga elétrica e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Alfenas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, a Cemig lamentou as mortes e informou que acompanha a investigação. A companhia esclareceu que os envolvidos não eram funcionários da empresa nem de prestadoras de serviço.