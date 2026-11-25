A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 934 animais e um telefone celular em um estabelecimento comercial no Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A operação ocorreu na terça-feira (24/11), motivada por denúncias de maus-tratos a espécimes comercializados no local.

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A apuração começou após uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público. A equipe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) fez verificações preliminares, constatou a procedência da denúncia e acionou a perícia para atestar as irregularidades.

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Condições precárias no cativeiro

No imóvel, que funcionava como casa de ração e espaço de reprodução, os animais viviam em ambiente escuro, sujo e com odor forte. As gaiolas e viveiros apresentavam problemas de higienização e escassez de água.

“Boa parte dos animais estava em situação de baixíssimo bem-estar. Várias codornas, por exemplo, estavam sem penas nas costas, demonstrando que eles não tomavam sol. Eles estavam em um lugar completamente escuro e dentro dos viveiros também foram encontrados ninhos de barata, sujidade, um cheiro muito forte e até um rato morto no galinheiro”, esclareceu o delegado Pedro Ribeiro, titular da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna.

Os animais recolhidos no endereço contabilizam 385 camundongos, 99 ratos, 267 codornas, 33 galináceos, 44 periquitos-australianos, 44 calafates, 16 canários-belgas, 5 calopsitas, 16 hamsters, 15 gerbils, 6 coelhos e 4 tartarugas-tigre-d'água.

Força-tarefa e encaminhamento

O cumprimento do mandado judicial reuniu 11 policiais civis e cerca de oito a nove servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Prefeitura de Belo Horizonte, com apoio de motoristas no transporte.

O responsável pelo estabelecimento, um homem de 64 anos que morava no local, prestou depoimento na delegacia sob termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Ele vendia os animais criados no próprio imóvel e também ofertava ovos. O investigado responderá por maus-tratos e pelo crime do artigo 29, referente à posse irregular de animais silvestres, devido às quatro tartarugas mantidas sem autorização.

A destinação dos animais resgatados envolveu instituições autorizadas, com envio prioritário para a Universidade de Formiga e parceiros detentores de viveiros, incluindo pessoas físicas e jurídicas certificadas para acolher as espécies.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.