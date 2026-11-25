O Túnel da Lagoinha, que conecta a Região Nordeste ao Centro de Belo Horizonte, passa por obras de revitalização. Integrante do Complexo da Lagoinha, o local recebe uma intervenção artística planejada para resgatar a história do Córrego Lagoinha e das lavadeiras que atuavam às margens do curso d’água. A memória dessas trabalhadoras também dá nome à praça vizinha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A intervenção visual, intitulada "Memória das Águas", leva a assinatura da artista Carol Smocowisk. A execução conta com a assistência de Wanatta Rodrigues, Zi Reis e Kawany Tamoyos, além da produção de PDR Pedro Valetin e da Noar.

Leia Mais

Fases da pintura e prazos

Os serviços começaram em novembro de 2026, por volta do dia 15, e foram divididos em duas etapas. A primeira fase contempla a fachada no sentido Centro-bairro, com entrega prevista para dezembro, durante as comemorações do aniversário da cidade. Quem passa pelo túnel já consegue ver as estruturas e os trabalhos nos arcos.

Em seguida, a pintura avançará no sentido inverso, do bairro em direção ao Centro. O cronograma prevê a conclusão de todo o projeto para março de 2027.

Conceito artístico e articulação pública

A presidente da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Bof, acompanhou os trabalhos e explicou a proposta estética. O desenho traz traços que remetem a azulejos, com o objetivo de transmitir acolhimento e a ideia de lar. A inspiração valoriza as lavadeiras identificadas na pesquisa histórica sobre o território, realizada pela artista.

O projeto marca o primeiro trabalho conjunto do município com Carol Smocowisk, escolhida após um levantamento de artistas e a análise de suas obras. A iniciativa tem parceria do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte com o Instituto Odeon.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação integra as frentes do projeto Nosso Centro, articulado pela Prefeitura de Belo Horizonte. A intervenção reúne a Fundação Municipal de Cultura, a Secretaria de Obras, a Suzupe, a Sudecap e o setor de regulação urbana, com a meta de garantir fruição cultural para quem circula pelo local.