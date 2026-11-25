Wallef César Oliveira Gonçalves foi condenado a 28 anos e um mês de prisão, em regime fechado, pelo assassinato da ex-noiva Vitória Alves da Silva a facadas, em Belo Horizonte. A sentença foi definida nesta quarta-feira (25/11), durante julgamento pelo Tribunal do Júri. Mesmo após a definição da pena, uma testemunha ainda permanecia em depoimento, sem previsão de término da sessão.



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A condenação encerra a etapa de julgamento popular do caso, que começou na segunda-feira. O Conselho de Sentença é formado por sete jurados, quatro mulheres e três homens.



Crime ocorreu após fim do noivado



Vitória Alves da Silva, de 22 anos, foi assassinada em 7 de agosto de 2024, na Avenida Presidente Antônio Carlos, na Região da Pampulha. Ela havia encerrado o relacionamento de aproximadamente três anos com Wallef, que não teria aceitado o término.



Na data do crime, a jovem saiu do trabalho e pegou uma carona com um colega. O ex-noivo a acompanhou de motocicleta. Os dois se encontraram nas proximidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde Vitória foi atacada com golpes de faca. O crime foi registrado por câmeras de segurança.



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Durante o interrogatório, Wallef apresentou sua versão sobre o assassinato. Ele afirmou que procurou a ex-noiva para conversar sobre questões financeiras relacionadas a um apartamento comprado pelo casal e que o encontro terminou em uma discussão.



O acusado também alegou que Vitória teria tentado pegar a faca que ele carregava, mas que conseguiu alcançar o objeto primeiro e a golpeou. Ele respondeu apenas às perguntas feitas por seus advogados.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o assassinato foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino, com recurso que teria dificultado a defesa da vítima.



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O julgamento ocorreu no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.