O Zoológico de Belo Horizonte vai oferecer ao público uma oportunidade de conhecer os bastidores do recinto de uma onça-pintada neste domingo (29/11). A programação especial será realizada das 9h30 às 11h30 e integra o projeto Zoo em Foco, em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Onça-pintada, celebrado na mesma data.

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Além da visita guiada à área de manejo do animal, os participantes poderão acompanhar um bate-papo sobre características e curiosidades da espécie. A atividade será conduzida pelas equipes da Assessoria de Educação Ambiental e da Seção de Mamíferos, que também vão explicar os cuidados necessários para garantir a segurança e o bem-estar do felino.

As vagas são limitadas a 50 pessoas, distribuídas em cinco grupos de até dez participantes. Cada visita terá duração de 30 minutos. Para participar, é necessário selecionar a opção especial no momento da compra do ingresso pelo portal do Zoo de BH. A disponibilidade ficará sujeita ao preenchimento dos grupos.

Quem é Maya?

A programação também vai apresentar a história de Maya, onça-pintada que vive no zoológico da capital mineira. Nascida em junho de 2024, no Animália Park, em Cotia (SP), a felina pertence ao bioma Cerrado e chegou ao Zoo de Belo Horizonte em abril de 2025.

Durante a visita, os visitantes também poderão aprender a diferenciar felinos e canídeos, grupos representados pelos gatos e pelos cães. Para isso, serão utilizados moldes de pegadas de uma onça-pintada e de um lobo-guará, permitindo identificar características próprias de cada espécie.

Visita aos bastidores

Um dos destaques da programação será o acesso à área de manejo da onça-pintada, espaço também conhecido como bastidores, manobra ou cambiamento. É nesse ambiente que o animal costuma permanecer quando não está na área externa do recinto.

Segundo o Zoo de BH, esses espaços são importantes para os protocolos de manejo, os cuidados médicoS-veterinários e a segurança dos profissionais e dos próprios animais. Em zoológicos modernos, os animais podem escolher se desejam permanecer na área externa ou acessar os espaços internos, considerados ambientes mais tranquilos e confortáveis em diferentes momentos do dia.

Durante a visita, os participantes poderão conhecer a estrutura e entender como ela contribui para a rotina de cuidados com Maya. Não será permitido fotografar no interior do espaço. Os celulares deverão permanecer no modo silencioso, e os visitantes precisarão seguir as orientações da equipe responsável.

A iniciativa integra uma proposta de programação mensal do zoológico, que prevê novas oportunidades para o público conhecer os bastidores de outros recintos nos próximos meses.

Dia da Onça-pintada

O Dia Nacional e Internacional da Onça-pintada é celebrado em 29 de novembro. No Brasil, a data foi oficializada em 2018 pelo Ministério do Meio Ambiente, que também reconheceu o animal como símbolo da conservação da biodiversidade brasileira. No mesmo ano, durante a 14ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-14), realizada no Egito, a data também foi instituída internacionalmente.

Segundo estimativas do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), aproximadamente 50% da população mundial da espécie está no Brasil. Apesar disso, a onça-pintada é classificada como vulnerável na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção.

Entre as principais ameaças à conservação do felino estão a destruição de ambientes naturais, a caça predatória e de retaliação e os atropelamentos. A celebração busca chamar a atenção para a proteção da espécie e dos habitats onde ela vive.

Serviço

Zoo em Foco – Dia Nacional e Internacional da Onça-pintada

Data: domingo (29/11)

Horário: das 9h30 às 11h30

Local: Zoo de BH, nas proximidades do recinto da onça-pintada

Participação: mediante aquisição de ingresso específico para a atividade pelo portal do Zoo de BH.

Vagas: 50 participantes, divididos em cinco grupos de até dez pessoas.

Horários das visitas: 9h30, 10h, 10h30, 11h e 11h30.

Todos os participantes, inclusive crianças, precisam ter ingresso. Bebês de zero a 12 meses são a exceção e devem permanecer no colo durante a atividade. É necessário chegar com 15 minutos de antecedência. Em caso de atraso, não será possível remarcar, transferir ou compensar o horário da visita.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.