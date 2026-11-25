O motorista de aplicativo Allan Jackson Rodrigues Oliveira, de 29 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira (20/11) em Montes Claros, no Norte de Minas, foi morto com dois tiros depois de ser agredido. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, na tarde de terça-feira (24/11), quatro dias após o desaparecimento, envolto em uma lona, uma estrada vicinal entre a comunidade de Barrocão e o distrito de Catuni, na zona rural de Francisco Sá, na mesma região.

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As informações sobre o assassinato e as investigações foram divulgadas pela delegada de homicídios de Montes Claros, Francielle Drumond, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (25/11).

A princípio, a Polícia Civil segue a linha de investigação de que Allan Jackson foi vítima de latrocínio (matar para roubar). Porém, as circunstâncias em que ele foi morto abrem as possibilidades de outras motivações para o crime, para o qual ainda não há suspeitos, e ninguém foi preso. O carro do motorista de aplicativo, um Volkswagen Fox, não foi levado e foi encontrado incendiado às margens de um rio, também na zona rural de Francisco Sá.

Junto com ele também foram encontrados cartão de crédito e uma quantia em dinheiro. Além disso, de acordo com a necropsia, a vítima foi atingida com um tiro na barriga e outro na região do palato (céu da boca), com sinais de execução. O corpo apresentava marcas de agressão na cabeça.

De acordo com Fabrizia Rodrigues Coelho, tia de Allan Jackson, a última notícia que a família teve dele foi na sexta-feira, às 23h12. Na ocasião, ele se encontrava no Bairro Santo Inácio (região do Grande Maracanã, em Montes Claros) e fez contato com um colega de aplicativo, ao qual informou que iria atender o chamado de uma corrida no aeroporto local, em outra região da cidade

Allan Jackson também teria combinado um encontro com o colega de aplicativo em uma lanchonete. Porém, não apareceu e não foi mais visto.

No sábado, familiares do motorista de aplicativo registraram boletim de ocorrência junto à Polícia Militar (PM) sobre o desaparecimento. A família também divulgou o sumiço do prestador de serviços nas redes sociais, pedindo ajuda à população no sentido de encontrá-lo. O caso ganhou ampla repercussão.

No fim da tarde de terça-feira, dois motoristas encontraram um corpo em estado avançado de decomposiçao envolto em uma lona em uma estrada que liga Barrocão ao distrito de Catuni, na zona rural de Francisco Sá. Conforme informações da Polícia Militar, o corpo estaria nu, informação que a delegada Francielle Drumond alegou desconhecer.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros, onde foi feita a necropsia. Parentes de Allan Jackson compareceram ao IML e reconheceram o corpo.

Na entrevista coletiva, a delegada Francielle Drumond disse que a Polícia Civil iniciou as diligências sobre o caso desde as primeiras horas após o desaparecimento da vítima. Ela salientou que os dados levantados sobre o crime ainda são “preliminares” e que, inicialmente, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, mas tudo vai depender do aprofundamento das investigações.

A delegada informou que a Polícia Civil já iniciou algumas diligências, porém, o trabalho de apuração segue sob sigilo.

Questionada a respeito, Franciele disse que não é possível afirmar se o motorista de aplicativo teria sido morto em Montes Claros e depois teve o corpo transportado até ser “desovado” no local onde foi encontrado (a cerca de 90 quilômetros da cidade-polo do Norte de Minas, com deslocamento pela movimentada BR-251).

A delegada acrescentou que houve registros da passagem do carro do motorista de aplicativo por radares da BR-251, no trecho entre Montes Claros e Barrocão (município de Grão Mogol). Porém, a polícia ainda não conseguiu registros de imagens para saber quem mais estava dentro do veiculo, que foi encontrado incendiado após o crime.

Suspensão do expediente em prefeitura

Allan Jackson era natural de Adão Colares, município de Botumirim – o município fica próximo ao lugar onde o corpo dele foi encontrado, mas a polícia ainda não encontrou elementos que relacionem essa proximidade com o crime.

Nesta quarta-feira (25), o prefeito de Botumirim, Eder Lima Rios, decretou luto oficial de três dias no município, considerando o “trágico e prematuro falecimento de Allan Jackson, ocorrido nesta data (sic), que causou profunda comoção em toda a comunidade botumirense”.

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O expediente na prefeitura foi suspenso nesta quarta-feira. No decreto, a prefeitura também manifesta solidariedade à família do motorista, que era solteiro e não teve filhos.