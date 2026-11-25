Um homem de 36 anos diagnosticado com Mpox deixou o Hospital Universitário (HU), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, interrompendo o acompanhamento médico e as medidas de isolamento necessárias para evitar a transmissão da doença. A saída não autorizada mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que trabalham para localizar o paciente. A Prefeitura também informou que comunicará as polícias Civil e Militar para auxiliar nas buscas e nas providências cabíveis.



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Segundo comunicado divulgado pelo Executivo municipal nesta quarta-feira (25/11), o homem estava internado na unidade hospitalar quando deixou o local. Com a interrupção da internação, ele também deixou de receber a assistência médica prevista e de cumprir as orientações sanitárias de isolamento.

Para tentar encontrá-lo, a administração municipal mobilizou profissionais do Serviço de Abordagem Social e do Consultório na Rua. As equipes deverão atuar na localização e na abordagem do homem, com o objetivo de restabelecer o atendimento de saúde e evitar que a doença seja transmitida a outras pessoas.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que a situação exige atenção tanto pela necessidade de continuidade do tratamento quanto pelos cuidados para proteger a população. A comunicação às forças policiais também foi anunciada pela Prefeitura, que não informou, até o momento, onde o paciente poderia estar nem há quanto tempo ele havia deixado o hospital.

Transmissão e cuidados



A Mpox é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus monkeypox. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções e objetos contaminados utilizados por uma pessoa infectada. Por isso, o acompanhamento médico e o cumprimento das recomendações de isolamento durante o período de transmissão são medidas importantes para conter a circulação do vírus.



A doença é de notificação compulsória, ou seja, os casos identificados devem ser comunicados às autoridades de saúde. O isolamento e as orientações sanitárias buscam reduzir a possibilidade de exposição de outras pessoas ao vírus.



Possíveis consequências legais



No comunicado, a Prefeitura de Divinópolis também chamou a atenção para as possíveis consequências do descumprimento de determinações sanitárias. Conforme o artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa pode configurar crime de infração de medida sanitária preventiva.



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A legislação prevê pena de detenção de um mês a um ano, além de multa. O município ressalta, porém, que eventuais implicações legais adicionais dependerão das circunstâncias e da conduta do paciente, cabendo às autoridades competentes avaliar o caso.