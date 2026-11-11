Covid avança no Brasil com predominância da cepa XFG, mais transmissível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil notificou 118.851 casos de Covid em 2026, até 31 de outubro, segundo o informe Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde. Destes, 3.479 evoluíram para gravidade, e 437 pessoas morreram devido à doença no período. Os dados são provisórios.



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Os números estão bem abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 367.775 casos e 1.326 mortes. A doença permanece classificada como de baixo risco, e a vacina é a melhor proteção contra complicações.

A maioria dos casos corresponde à cepa XFG. Subvariante da ômicron, a XFG foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2025 e não há evidências de que cause quadros mais graves ou maior letalidade.



Os sintomas relatados incluem dor de garganta, congestão nasal, rouquidão e febre baixa ou sensação febril. Perda de olfato e paladar podem aparecer, mas não são mais características tão marcantes.



De acordo com a infectologista Rita Medeiros, membro do comitê de infecções respiratórias da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), a Covid atualmente se manifesta de forma diferente daquela observada no auge da pandemia.



Nos quadros leves, a febre nem sempre aparece, sendo mais comum a sensação de estado febril. O sintoma que mais chama a atenção é a congestão nasal persistente, embora sem muita secreção. Como a mucosa e os seios da face ficam inflamados por dias ou semanas, é comum que a pessoa tenha alteração na voz.



De acordo com o boletim mais recente, a cepa XFG e suas linhagens correspondem a cerca de 90% dos sequenciamentos realizados neste ano no país.



O monitoramento genômico do coronavírus ocorre com a coleta de amostras e o sequenciamento do código genético do vírus. O volume de material analisado varia conforme o cenário epidemiológico, a capacidade operacional de cada laboratório e os fluxos estabelecidos entre as equipes de saúde.



A tendência de alta de casos de Covid é observada em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A análise considera as últimas seis semanas.



Apesar de mais branda na maioria dos casos, a Covid ainda representa um perigo real para grupos vulneráveis. Idosos, gestantes, crianças pequenas, imunocomprometidos ou pessoas com comorbidades podem evoluir para Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave), com risco de internação e morte.



Dos 3.479 casos graves de Covid identificados neste ano, 40,9% (1.424) se referem ao público com 65 anos ou mais, e 26,5% (920) aos menores de 2 anos. Em relação às 437 mortes, 68,1% (298) ocorreram entre idosos acima de 65 anos.



Segundo Medeiros, a piora geralmente não ocorre nos primeiros dias da infecção, mas sim em uma segunda fase da doença, normalmente a partir do quinto, sexto ou sétimo dia após o início dos sintomas. Nessa etapa, a febre pode até desaparecer. O problema então passa a ser uma resposta inflamatória intensa do organismo, que afeta os pulmões de maneira significativa.



Como consequência da inflamação pulmonar, o paciente desenvolve tosse e falta de ar progressiva. Quando o comprometimento dos pulmões se torna extenso, o qaudro pode evoluir para insuficiência respiratória, o que exige atendimento médico imediato.



"Se eu pertenço a um grupo de risco, especialmente idosos acima de 65 anos e pessoas com comorbidades, tenho que considerar que posso ter uma forma mais severa. E para evitar eu deveria ter tomado a vacina", afirma a infectologista.



"Vacinadas ou não, essas pessoas precisam procurar atendimento médico, porque podem se encaixar nos critérios para tomar um antiviral específico da Covid", acrescenta.



A médica se refere ao Paxlovid, oferecido gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) a pessoas com sintomas leves a moderados e maior risco de agravamento independentemente da situação vacinal. O paciente deve ter diagnóstico confirmado em teste rápido de antígeno ou exame molecular (RT-PCR) e não pode usar oxigênio suplementar.



O tratamento deve ser iniciado entre o primeiro e o quinto dia de sintomas. O Paxlovid é uma combinação de dois antivirais (nirmatrelvir e o ritonavir) e seu uso no Brasil foi aprovado em março de 2022 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



Subnotificação de casos de Covid



A infectologista afirma que dimensionar o real alcance de uma onda de Covid é um desafio. O diagnóstico positivo em laboratório entra obrigatoriamente no sistema oficial de vigilância, mas testes comprados e realizados em farmácias escapam do monitoramento público.



Como consequência da subnotificação, os dados oficiais retratam uma fração do problema, concentrando-se nos casos mais graves -ou seja, quem procura atendimento de emergência e precisa de hospitalização abastece as estatísticas.



Esquema Vacinal



A vacinação de rotina contra a Covid tem três grupos prioritários. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ter três doses da vacina — aos 6, 7 e 9 meses. Pessoas com 60 anos ou mais devem receber uma dose semestral, e grávidas precisam de uma dose a cada gestação.



Os grupos de pessoas em situações especiais — principalmente os imunossuprimidos — devem tomar uma dose por semestre. Para quem tem comorbidades (obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças), a vacinação é anual.



Para a população de 5 a 59 anos sem vacinação prévia o esquema é de uma dose.



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O imunizante é seguro. É contraindicado apenas a crianças menores de 6 meses e a pessoas com reação de hipersensibilidade grave a alguma dose anterior ou a qualquer componente da vacina.