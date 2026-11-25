Parte do telhado e uma das paredes da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, localizada na Praça do Divino, no Centro de Guarará (MG), na Zona da Mata, desabaram por volta das 17h45 dessa terça-feira (24/11). Apesar da gravidade do colapso na estrutura histórica do século 19, ninguém ficou ferido.

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Equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado em Juiz de Fora, foram acionadas para realizar a vistoria no local, acompanhadas pelo secretário municipal de Cultura e Patrimônio. De acordo com o aspirante Borgongino, que atuou na ocorrência, o desabamento começou no centro do telhado e acabou puxando uma das paredes da edificação.

Durante a inspeção, os militares identificaram a presença de cupins e mofo nas madeiras da cobertura, fatores que comprometeram a sustentação e contribuíram para o colapso - agravado também pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Por conta do risco de novos desabamentos, a igreja foi totalmente interditada e a circulação de pedestres e veículos nas imediações foi restringida com sinalização e fita zebrada. O Corpo de Bombeiros reforçou o alerta para que a população - especialmente crianças - respeite o isolamento determinado em conjunto com a Defesa Civil e o município, enquanto é aguardada a chegada de uma equipe de engenharia para avaliar os danos e definir as medidas de reparo.

Impacto nos serviços públicos

Como medida preventiva, duas instituições de ensino próximas ao templo foram parcialmente isoladas. Em comunicado oficial, a Prefeitura de Guarará informou a suspensão das aulas na Escola Ferreira Marques e na Escola Estadual Professor Irineu Guimarães.

Também foram suspensos os atendimentos na Secretaria Municipal de Saúde e na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro; as coletas de sangue agendadas para esta quarta-feira (25) foram transferidas para o ESF Amor à Vida.

Patrimônio histórico e religioso

Construída a partir de 1842 e concluída em 1857, a Igreja Matriz de Guarará (elevada a paróquia em 1868) é um dos principais marcos históricos, culturais e religiosos da cidade, tendo surgido como núcleo de formação da população local e resistido por quase dois séculos apesar das dificuldades de construção da época e da perda de parte dos registros antigos.

De acordo com registros da Prefeitura de Guarará, o templo passou por sucessivas intervenções ao longo das décadas — como reformas internas e externas em 1997, substituição do forro por madeira de paraju por volta de 1985, troca da cobertura da torre por alvenaria em 1971 e ampliação da Capela do Santíssimo, em 1954 —, reunindo a memória, a devoção e a história de gerações de famílias da cidade.

Lamento e solidariedade

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Guarará lamentou profundamente o ocorrido, classificando a igreja como "patrimônio e símbolo da cidade", e agradeceu por não haver vítimas. "O que aconteceu hoje toca, de maneira particular, cada pessoa que tem uma parte da sua história ligada a esse lugar", destacou a administração municipal.

A Arquidiocese de Juiz de Fora também manifestou solidariedade à comunidade paroquial e à população, informando que a extensão total dos prejuízos materiais ainda está sendo levantada.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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