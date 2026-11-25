Falhas na fiscalização e nos licenciamentos ambientais facilitaram a atuação de grupos envolvidos na extração ilegal de minério em Minas Gerais. Os problemas foram apontados durante a coletiva de imprensa sobre a Operação Húbris, realizada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25/11).

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A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou problemas nas licenças ambientais dos empreendimentos investigados, segundo a auditora Diovana Nogueira Guadanini. Ela explicou que a equipe pediu aos órgãos estaduais os documentos dos processos, mas não recebeu todo o material solicitado.

Nos documentos analisados, a CGU encontrou licenças prorrogadas por períodos maiores do que os permitidos pela legislação. Diovana também apontou um aumento significativo no número de licenças concedidas pelo Estado entre 2020 e 2023.

A equipe não encontrou registros de visitas de fiscalização aos empreendimentos analisados. Segundo a auditora, nenhum órgão estadual ou federal havia feito visitas presenciais aos locais. Ela afirmou que a análise ainda precisa avançar, principalmente quando os documentos solicitados forem disponibilizados.

Falhas na fiscalização

A CGU também identificou uma lacuna na fiscalização das unidades independentes de tratamento de minério (UTMs). Segundo Diovana, essas estruturas não estão ligadas a um título minerário e ficam fora dos limites de uma unidade de mineração licenciada. Por isso, não há um órgão federal com responsabilidade claramente definida para fiscalizá-las.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) deveria fiscalizar essas unidades, mas, segundo a auditora, não realiza esse trabalho de forma efetiva. A falta de uma definição clara sobre a fiscalização facilita o recebimento, o processamento e a venda de minério ilegal.

Extração disfarçada de obra

O delegado da Polícia Federal Murilo Almeida Gimenes explicou que a extração clandestina ocorria em locais sem licença ou documentação. Em alguns casos, os responsáveis simulavam obras, faziam terraplanagem ou construíam empreendimentos para dar aparência de legalidade à atividade, mesmo sem autorização para retirar o minério.

A PF também investiga se grandes empresas do setor compraram minério ilegal. Gimenes afirmou que essa possibilidade ainda não foi confirmada e será apurada em uma próxima etapa. Segundo ele, as empresas precisam verificar com cuidado a origem do minério e de seus fornecedores. É preciso que as empresas adotem mecanismos de compliance mais rigorosos para verificar a origem do minério e a legalidade de toda a cadeia de fornecimento.

Murilo explicou que, além dos passivos ambientais já existentes, a investigação vai permitir dimensionar os impactos causados pelas atividades ilegais.

Atividade continuou após denúncias

O procurador da República Lauro Coelho Júnior afirmou que as autoridades já conheciam a extração ilegal havia anos. Segundo ele, pessoas envolvidas na atividade já tinham sido investigadas e denunciadas e algumas foram condenadas pela prática. Mesmo com a atuação da Polícia Federal e o andamento de processos na Justiça, a exploração ilegal continuou.

A Operação Húbris busca atingir toda a cadeia do esquema, desde os responsáveis pela extração clandestina e pelo financiamento até quem recebe e beneficia o minério. Até o momento, foram cumpridos oito mandados de prisão e apreendidos 90 veículos, sendo 47 caminhões. Também foram recolhidos R$ 746.352 em dinheiro e cheques, além de oito armas de fogo e 1.920 munições de diversos calibres.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.