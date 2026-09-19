Seminário em BH traça diretrizes da Educação Ambiental e metas para 2027
Encontro no Centro Universitário Dom Helder reúne poder público, especialistas e sociedade civil para formular estratégias socioambientais em MG. Programação com conferência, oficina prática e mesa de mobilização social e comunicação
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As ferramentas para conscientização e formulação de metas estão entre os destaques do seminário “Educação Ambiental em Movimento: diálogos, metodologias e construção coletiva dos territórios”, que será realizado na quinta-feira (24/9), das 14h às 18h, no auditório do Centro Universitário Dom Helder, situado na Rua Álvares Maciel, número 628, em Belo Horizonte.
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Promovido pelo Movimento dos Educadores Ambientais de Minas Gerais (Mesa), o encontro tem a finalidade de discutir desafios, compartilhar experiências e propor diretrizes para a área no território mineiro.
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A iniciativa é voltada a educadores, pesquisadores, gestores públicos, representantes de empresas e membros de organizações da sociedade civil, que terão acesso a debates temáticos, oficinas práticas e participação direta na construção de planos de ação, consolidando um espaço de articulação institucional de relevância para as diretrizes socioambientais mineiras.
O acontecimento gera impacto em escala estadual, direcionado ao segmento de educação, gestão pública e sustentabilidade em Minas Gerais. A iniciativa articula profissionais e instituições que atuam em diferentes regiões do estado, promovendo alinhamento metodológico e fortalecimento das práticas ecológicas entre governos, academia e comunidades locais.
A concepção da conferência foi estruturada para ir além de debates teóricos e estabelecer encaminhamentos institucionais.
Segundo a coordenadora-geral do Mesa, Inês de Oliveira Noronha, o projeto busca consolidar uma prática crítica e integrada às necessidades cotidianas dos territórios, servindo como base técnica para a elaboração da Carta do Mesa 2026 e para a definição da Agenda Estratégica de 2027.
Como será a abertura?
A abertura formal do evento contará com a condução da professora Inês Noronha e do professor José Cláudio Junqueira Ribeiro, pesquisador da instituição anfitriã.
Logo em seguida, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Lyssandro Norton Siqueira, apresentará a palestra magna sobre desafios contemporâneos, mobilização social e governança territorial sustentável no contexto brasileiro.
Um dos eixos centrais do evento será a mesa de diálogo “A Educação Ambiental que queremos”, mediada por Amanda Cristina Diniz Alves, com ênfase primordial nas estratégias de mobilização pública e no papel estratégico da imprensa abordados pelo jornalista e consultor em comunicação, mobilização social e Educação Ambiental Luiz Ribeiro.
Ao articular a comunicação direta com os desafios territoriais, a mesa também agregará as perspectivas ecológicas do biólogo e professor da PUC Minas André Rocha Franco, a gestão de recursos hídricos representada por Sérgio Gustavo Resende Leal, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, e o enquadramento regulatório sob a análise de Roberto Brandão Araújo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG.
No bloco seguinte, os participantes atuarão na oficina prática “Conectando Saberes e Construindo Caminhos”, coordenada por Ívanor Eulálio Queiroz Pinheiro e Flávia Peres Nunes.
A etapa de planejamento e consolidação estratégica da Agenda 2027 terá mediação de Ana Carolina Almeida, encerrando-se os trabalhos com as considerações institucionais de Kércia Maria Pontes Maia, representante da Rede de Educação Ambiental e Licenciamento, ao lado da coordenação-geral.
As inscrições contam com taxa de participação no valor de R$ 30, cobrada para cobrir despesas operacionais da realização.
Em consulta ao histórico de atividades sediadas no mesmo endereço nos últimos seis meses, foram identificados encontros técnicos e acadêmicos voltados a temáticas ecológicas e jurídicas correlatas.
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Entre eles, destacou-se a realização de seminário focado em direito dos animais e justiça ambiental em maio de 2026, além de debates jurídicos e ações de extensão socioambiental promovidos pela própria instituição de ensino no local.
Eixos de mobilização e fortalecimento socioambiental
- Articulação em rede: a conexão permanente entre poder público, universidades e movimentos comunitários
- Comunicação estratégica: a difusão clara de dados socioambientais para sensibilizar a sociedade civil
- Construção de instrumentos: a elaboração da Carta do MESA 2026 para registrar os compromissos coletivos
- Planejamento futuro: a formatação da Agenda Estratégica de 2027 com metas para os territórios mineiros
- Participação cidadã: o estímulo à presença de educadores e gestores na tomada de decisão local
Cronograma oficial e etapas do seminário
- Abertura formal das 14h às 14h20: o acolhimento institucional por Inês de Oliveira Noronha e José Cláudio Junqueira Ribeiro
- Palestra magna das 14h20 às 15h: a exposição sobre cenários nacionais com o secretário Lyssandro Norton Siqueira
- Mesa temática das 15h às 16h: os debates sobre comunicação com Luiz Ribeiro, ecologia, recursos hídricos e direito ambiental
- Intervalo técnico das 16h às 16h20: a pausa para integração dos inscritos e troca de contatos
- Oficina prática das 16h20 às 17h: a atividade de construção coletiva conduzida por Ívanor Queiroz e Flávia Peres
- Planejamento estratégico das 17h às 17h30: a definição das diretrizes de 2027 sob coordenação de Ana Carolina Almeida
- Encerramento institucional das 17h30 às 18h: as falas conclusivas com Kércia Maria Pontes Maia e Inês Noronha