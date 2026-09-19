Seminário em BH traça diretrizes da Educação Ambiental e metas para 2027

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

As ferramentas para conscientização e formulação de metas estão entre os destaques do seminário “Educação Ambiental em Movimento: diálogos, metodologias e construção coletiva dos territórios”, que será realizado na quinta-feira (24/9), das 14h às 18h, no auditório do Centro Universitário Dom Helder, situado na Rua Álvares Maciel, número 628, em Belo Horizonte.

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Promovido pelo Movimento dos Educadores Ambientais de Minas Gerais (Mesa), o encontro tem a finalidade de discutir desafios, compartilhar experiências e propor diretrizes para a área no território mineiro.

A iniciativa é voltada a educadores, pesquisadores, gestores públicos, representantes de empresas e membros de organizações da sociedade civil, que terão acesso a debates temáticos, oficinas práticas e participação direta na construção de planos de ação, consolidando um espaço de articulação institucional de relevância para as diretrizes socioambientais mineiras.

O acontecimento gera impacto em escala estadual, direcionado ao segmento de educação, gestão pública e sustentabilidade em Minas Gerais. A iniciativa articula profissionais e instituições que atuam em diferentes regiões do estado, promovendo alinhamento metodológico e fortalecimento das práticas ecológicas entre governos, academia e comunidades locais.

A concepção da conferência foi estruturada para ir além de debates teóricos e estabelecer encaminhamentos institucionais.

Segundo a coordenadora-geral do Mesa, Inês de Oliveira Noronha, o projeto busca consolidar uma prática crítica e integrada às necessidades cotidianas dos territórios, servindo como base técnica para a elaboração da Carta do Mesa 2026 e para a definição da Agenda Estratégica de 2027.

Como será a abertura?

A abertura formal do evento contará com a condução da professora Inês Noronha e do professor José Cláudio Junqueira Ribeiro, pesquisador da instituição anfitriã.

Logo em seguida, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Lyssandro Norton Siqueira, apresentará a palestra magna sobre desafios contemporâneos, mobilização social e governança territorial sustentável no contexto brasileiro.

Um dos eixos centrais do evento será a mesa de diálogo “A Educação Ambiental que queremos”, mediada por Amanda Cristina Diniz Alves, com ênfase primordial nas estratégias de mobilização pública e no papel estratégico da imprensa abordados pelo jornalista e consultor em comunicação, mobilização social e Educação Ambiental Luiz Ribeiro.

Ao articular a comunicação direta com os desafios territoriais, a mesa também agregará as perspectivas ecológicas do biólogo e professor da PUC Minas André Rocha Franco, a gestão de recursos hídricos representada por Sérgio Gustavo Resende Leal, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, e o enquadramento regulatório sob a análise de Roberto Brandão Araújo, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG.

No bloco seguinte, os participantes atuarão na oficina prática “Conectando Saberes e Construindo Caminhos”, coordenada por Ívanor Eulálio Queiroz Pinheiro e Flávia Peres Nunes.

A etapa de planejamento e consolidação estratégica da Agenda 2027 terá mediação de Ana Carolina Almeida, encerrando-se os trabalhos com as considerações institucionais de Kércia Maria Pontes Maia, representante da Rede de Educação Ambiental e Licenciamento, ao lado da coordenação-geral.

As inscrições contam com taxa de participação no valor de R$ 30, cobrada para cobrir despesas operacionais da realização.

Em consulta ao histórico de atividades sediadas no mesmo endereço nos últimos seis meses, foram identificados encontros técnicos e acadêmicos voltados a temáticas ecológicas e jurídicas correlatas.

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Entre eles, destacou-se a realização de seminário focado em direito dos animais e justiça ambiental em maio de 2026, além de debates jurídicos e ações de extensão socioambiental promovidos pela própria instituição de ensino no local.

Eixos de mobilização e fortalecimento socioambiental

Articulação em rede: a conexão permanente entre poder público, universidades e movimentos comunitários

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a formatação da Agenda Estratégica de 2027 com metas para os territórios mineiros Participação cidadã: o estímulo à presença de educadores e gestores na tomada de decisão local

Cronograma oficial e etapas do seminário