A procura por testes para detectar a COVID-19 aumentou em Belo Horizonte em novembro, acompanhada de uma maior circulação do coronavírus e de crescimento na demanda por atendimentos de saúde. Na rede municipal, foram realizados 1.105 exames entre 8 e 14 de novembro, com positividade de 29%. Na semana seguinte, de 15 a 21 de novembro, o volume subiu para 1.369 testes, um aumento de 23,9%, enquanto a proporção de resultados positivos chegou a 30%. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e consideram exclusivamente os exames feitos nos serviços públicos da capital.



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O avanço das testagens ocorre em um período de maior circulação de vírus respiratórios. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a COVID-19 é, neste momento, a principal causa de doenças respiratórias agudas no município. O cenário também tem sido acompanhado por aumento na procura por atendimentos e internações, embora a administração municipal informe que a rede de saúde segue operando dentro da capacidade.



O Boletim Epidemiológico da COVID-19 nº 766, divulgado na última quarta-feira (25/11), confirma a retomada do crescimento da doença na capital ao longo deste mês. Até a data, Belo Horizonte havia registrado 837 casos confirmados e 13 mortes em 2026. A positividade dos exames chegou a aproximadamente 37% na semana epidemiológica 44 e permaneceu em patamares próximos de 30% nas duas semanas seguintes.



Outro indicador que aponta para a intensificação da circulação viral é a incidência acumulada em 14 dias. De acordo com o boletim, a taxa passou de 2,3 casos por 100 mil habitantes, em 2 de novembro, para 6,3 em 16 de novembro. Dois dias depois, o índice recuou para 5,7. A oscilação ocorre em meio ao aumento da positividade dos testes, que mede a proporção de exames com resultado positivo entre os realizados.



Apesar da retomada recente, os números de 2026 ainda são inferiores aos dos anos anteriores. Em 2025, foram contabilizados 2.815 casos confirmados e 55 mortes em Belo Horizonte. Em 2024, foram 13.207 casos e 131 óbitos. Já em 2023, a capital registrou 12.104 infecções e 165 mortes. Os dados de 2026 são parciais e ainda podem aumentar até o encerramento do ano.



Idosos concentram mortes



A faixa etária mais vulnerável continua sendo a população idosa. Das 13 pessoas que morreram em decorrência da COVID-19 em Belo Horizonte neste ano, 12 tinham 60 anos ou mais. O grupo representa aproximadamente 92% dos óbitos registrados até 25 de novembro. A outra vítima estava na faixa dos 40 aos 59 anos. Do total de mortes, oito eram mulheres e cinco, homens.



O perfil das vítimas reforça a preocupação com a proteção dos grupos mais suscetíveis às complicações da doença. A Prefeitura destaca que a vacinação continua sendo a principal estratégia para evitar casos graves, internações e mortes.



Minas Gerais



Em âmbito estadual, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que a sazonalidade das infecções por COVID-19 começa em outubro e se estende até meados de março. O período coincide com os meses em que a circulação do vírus tende a exigir maior atenção dos serviços de vigilância e assistência à saúde.



A pasta afirma que acompanha continuamente a situação epidemiológica nos municípios e mantém contato com as administrações locais para orientar e apoiar a adoção de medidas, quando necessário.



A Secretaria também recomenda que a população mantenha a vacinação atualizada, especialmente crianças de até cinco anos, pessoas imunocomprometidas, gestantes e idosos a partir de 60 anos. A imunização é apontada como a medida mais eficaz para prevenir as formas graves da doença e os óbitos.



Além da vacina, a orientação é reforçar a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, manter a etiqueta respiratória e utilizar máscaras em ambientes fechados ou com aglomeração. Pessoas com sintomas gripais também devem considerar o uso de proteção facial e procurar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), seguindo as recomendações de isolamento quando indicadas.



Testes e atendimento



Em Belo Horizonte, a rede municipal mantém a oferta de testes para detecção da COVID-19 nos Centros de Saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O município também disponibiliza tratamento antiviral para pacientes que atendam aos critérios de elegibilidade.



Outra alternativa é o serviço de teleconsulta, oferecido a pessoas a partir de um ano de idade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. A orientação da PBH é que pessoas com sintomas respiratórios utilizem máscaras e procurem atendimento de saúde sempre que necessário.



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Os indicadores da doença na capital são atualizados semanalmente e podem ser consultados no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Em Minas Gerais, os dados de casos de síndrome gripal por COVID-19 estão disponíveis no painel do Ministério da Saúde. Já as notificações e os óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados à doença podem ser acompanhados no painel da SES-MG. A Secretaria Estadual ressalta que os números são parciais e podem sofrer alterações conforme a atualização dos sistemas de notificação.